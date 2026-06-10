Напад мігранта з ножем спричинив хаос у Белфасті: палали авто й будинки (відео)

Протести (ілюстративне фото) / © скриншот з відео

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У Белфасті та інших містах Північної Ірландії спалахнули заворушення після нападу з ножем, унаслідок якого чоловік зазнав серйозних поранень. Під час протестів підпалювали автомобілі, будинки, автобуси та сміттєві баки.

Про це повідомляє BBC.

Напад стався ввечері 27 травня на Кіннейрд-авеню в північному Белфасті. Чоловік віком близько 40 років отримав серйозні травми очей, шиї та спини і залишається в лікарні.

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У справі затримали 30-річного громадянина Судану. Йому висунули обвинувачення у замаху на вбивство, зберіганні холодної зброї у громадському місці та погрозах убивством. Чоловік має постати перед судом.

Дата публікації 09:35, 10.06.26 Кількість переглядів 6 У Белфасті спалахнули протести й підпали після нападу з ножем

Після інциденту в мережі поширилося відео, на якому кілька людей, зокрема чоловік із ключкою для герлінгу, протистоять імовірному нападнику до прибуття поліції.

Поліція Північної Ірландії закликала до спокою після того, як у різних районах почалися «окремі осередки заворушень». Люди збиралися у Белфасті, Лондондеррі, Антримі, Ньютаунаббі, Баллімені та Бангорі. Частина акцій минула мирно, однак у низці районів почалося насильство.

В одному з районів східного Белфаста група приблизно зі 100 людей у масках вибивала двері та розбивала вікна. Місцевий житель розповів BBC, що на дорозі підпалили машини, а вогонь перекинувся на його будинок.

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Через напад на автобус компанія Translink призупинила рух громадського транспорту. Пожежно-рятувальна служба Північної Ірландії повідомила, що за вечір відреагувала на 62 інциденти. Більшість із них сталися у районі Великого Белфаста, через що довелося залучати додаткові пожежні машини з інших частин регіону.

Також повідомлялося про напад на поліцейський Land Rover на Крамлін-роуд, підпали автомобілів у Ньютаунаббі та Портадауні, а також напад на турецьку перукарню в Баллікларі.

Міністерка юстиції Північної Ірландії Наомі Лонг заявила, що в регіоні немає місця «бандитам у масках».

«Я визнаю і розумію занепокоєння після нападу в північному Белфасті, але не можна дозволити ненависті перемогти», — сказала вона.

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Перша міністерка Північної Ірландії Мішель О’Ніл також засудила насильство, назвавши підпали будинків «відвертим бандитизмом». За її словами, напад із ножем був «жахливим і неправильним», однак його намагаються використати для атак на невинних людей.

Пастор Джек Маккі, який допомагав постраждалим від заворушень, заявив, що з будинків змушені були виїжджати люди, які роками жили в громаді. За його словами, їх виганяли «тому що вони чорні».

У британському МВС повідомили, що підозрюваний у нападі мав дозвіл на перебування у Великій Британії до 2028 року. Він прибув до країни 2023 року та того ж року отримав статус біженця.

За даними поліції, чоловік раніше не був відомий правоохоронцям і не фігурував у базах національної безпеки.

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Нагадаємо, раніше у Великій Британії вибухнув гучний суспільний скандал після публікації відео останніх хвилин життя 18-річного Генрі Новака. Кадри показали, як поліція заарештовує смертельно пораненого студента, що спричинило хвилю протестів і політичних суперечок.

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