Напад на 13-річну українку в Польщі: поліція затримала жінку

41-річній польці загрожує 5 років за напад на українку / © pixabay.com

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У польському місті Седльце 13-річна українка стала жертвою словесних образ і насильства. За даними місцевої поліції, нападниця також висловлювалася на адресу дівчинки через її українське походження. Правоохоронці встановили особу жінки та затримали її.

Про це повідомляє inpoland.

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Інцидент стався 25 серпня. До поліції надійшло повідомлення про конфлікт за участю неповнолітньої громадянки України. Дівчинка розповіла правоохоронцям, що незнайома жінка ображала її через національність, використовувала нецензурну лексику та застосувала фізичну силу.

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Коли поліцейські прибули на місце, нападниці там уже не було. Водночас правоохоронці оперативно встановили її особу та розшукали.

Як повідомили в Мазовецькій поліції, затриманою виявилася 41-річна мешканка Польщі. Матеріали справи передали до районної прокуратури в Седльце.

Жінці висунули обвинувачення у образах неповнолітньої за національною ознакою та застосуванні щодо неї насильства. Окремі претензії стосуються також матері дівчинки. За даними слідства, коли жінка втрутилася та стала на захист доньки, нападниця почала ображати й її.

Після рішення прокурора 41-річну жінку залишили під наглядом поліції. Їй заборонено контактувати з потерпілими та наближатися до них ближче ніж на 50 метрів.

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За інкриміновані дії польське законодавство може передбачати до п’яти років позбавлення волі. Остаточне рішення щодо покарання ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, в Польщі зростає негатив до українців. За декілька років повномасштабної війни первинна солідарність з Україною переросла у напругу та ресентимент, що тільки зростають.

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