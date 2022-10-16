“Напад на болгарську державу”: російські хакери атакували сайти президента та уряду

Низка державних сайтів у Болгарії вийшла з ладу в результаті масштабної кібератаки.

У суботу, 15 жовтня, атака російських хакерів призвела до блокування або сповільнення роботи веб-сайтів президента, уряду, деяких ключових міністерств і Конституційного суду Болгарії.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на керівника слідчого агентства Болгарії Борислава Сарафова.

"Ця хакерська атака прийшла з території Російської Федерації", - заявив він.

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Генеральний прокурор Болгарії Іван Гев назвав інцидент "серйозною проблемою" і “нападом на болгарську державу".

Болгарський гепрокурор також заявив, що як частина європейської сім'ї Болгарія захищає європейські цінності, додавши, що це "нормально", коли така позиція має такі наслідки.

Як заявили в Міністерстві цифрових справ країни, кібератака на болгарські установи не вплинула на їхній контент або особисті дані. Кібертаку було зупинено.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 серпня, Агентство безпеки Чорногорії (ANB) заявило, що ця країна “перебуває у стані гібридної війни", оскільки російські хакери здійснили потужну кібератаку проти уряду та державних служб.

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