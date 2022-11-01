Напад на будинок Ненсі Пелосі: зловмиснику офіційно висунуто звинувачення

Прокуратура США висунула офіційні звинувачення за двома пунктами нападнику на помешкання спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та безпосередньо на її чоловіка. Тепер підозрюваному загрожує до 20 і 30 років за кожним із пунктів.

Про це йдеться в повідомленні у понеділок телеканалу CNN, передає Укрінформ.

"42-річному Девіду ДеПейпу висунуто звинувачення у "спробі викрадення американського чиновника". Звинувачення за цим пунктом стосується (спроб нападника знайти – ред.) Ненсі Пелосі і передбачає максимум 20 років ув'язнення",- зазначається у повідомленні.

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Уточнюється, що зловмисник, який вдерся в приватний будинок родини Пелосі в Каліфорнії, кричав: "Де Ненсі?".

Крім того, ДеПейпу висунули звинувачення у нападі на найближчого родича американського чиновника з наміром помститися чиновнику. Цей пункт передбачає ув’язнення до 30 років.

Передбачається, що до цих федеральних звинувачень також можуть бути додані офіційні звинувачення зі штату Каліфорнія.

Нагадаємо, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Іран зробив велику помилку, поставляючи до агресорки Росії безпілотники, якими Кремль активно обстрілює Україну.

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