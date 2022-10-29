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Напад на чоловіка Ненсі Пелосі та смерть зірки рок-н-ролу: головні новини ночі 29 жовтня

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Напад на чоловіка Ненсі Пелосі та смерть зірки рок-н-ролу: головні новини ночі 29 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 29 жовтня:

  • Озброєний молотком чоловік увірвався до будинку спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка. Читати далі –>
  • Один із основоположників рок-н-ролу, піаніст та співак Джеррі Лі Льюїс помер у віці 87 років. Читати далі –>
  • Ворог обстріляв реактивними снарядами з “Урагану” прибережну зону Каховського водосховища. Читати далі –>
  • В іранському безпілотнику Mohajer-6 фахівці Головного управління розвідки виявили складові українського походження. Читати далі –>
  • В Європі продовжує діяльність майже 31 тисяча компаній, бенефіціарні власники яких походять з Росії. Читати далі –>

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
5008
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