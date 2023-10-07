Напад на Ізраїль: люди втікають з півдня країни, лікарні переповнені пораненими – очевидиця

Катерина Разгонова, яка перебуває в Ізраїлі, розповіла про поточну ситуацію в країні після нападу ХАМАС.

Катерина Разгонова, яка перебуває в ізраїльському місті Беер-Шева, що на півдні країни, розповіла, що мешканці Ізраїля втікають з півдня країни після початку бойових дій з боку ХАМАС. Внаслідок атаки постраждали сотні людей.

Про це вона сказала у включенні телемарафону 7 жовтня.

"Поруч з Беер-Шевою розташоване місто Офакім, це за 20 км від міста, де я перебуваю. Там зараз багато постраждалих, важка ситуація. Беер-Шева зараз наповнене постраждалими людьми, яких везуть з Офакіма до нас у лікарню. Зараз мешканці міст на півдні тікають до центру та півночі країни, там де зараз немає обстрілів", - розповіла вона.

Катерина також додала, що ракетна атака по Ізраїлю почалася близько 7-ї ранку з повітряної тривоги. У Беер-Шеві було гучно, були влучання у деяких місцях.

"На жаль, не без жертв. Були влучання по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. Зараз у місті гасять пожежі. У більшості міст організовані укриття, але є проблема з тим, що вони не завжди відкриті. На мирний час їх закривають. На жаль, їх не завжди відкривають моментально. На випадок повітряної тривоги влада робить оповіщення, як діяти людям", - розповіла Катерина Разгонова про ситуацію в Ізраїлі.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові.

Ізраїльський політолог та підполковник запасу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аріє Зайден розповів подробиці проникнення палестинських військових на територію країни та про поточну ситуацію.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збройний конфлікт в Ізраїлі.

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