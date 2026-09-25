Напад на монастир у Польщі: слідство повідомило деталі про підозрюваного українця

Напад стався у церкві / © Associated Press

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У Польщі прокуратура висунула обвинувачення 31-річному українцю Ігору М., який 24 вересня напав із ножем на людей у бенедиктинському абатстві в Ярославі.

Про це пише Pap.pl.

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За даними слідства, підозрюваний цього ж дня в’їхав до Польщі з Німеччини.

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«Ми знаємо, що цей злочин скоїв 31-річний чоловік, громадянин України, який сьогодні в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув», — сказала прокурорка.

Згідно з наявними на цей момент даними, чоловік проник до території монастиря, а потім увійшов до кухні. Саме там він, ймовірно, натрапив на перших людей, на яких було скоєно напад.

Знаряддям нападу став ніж, який, за даними слідчих, 31-річний чоловік взяв із кухні.

Чоловіку інкримінують убивство священника, замах на вбивство та спричинення тяжких тілесних ушкоджень. За ці злочини йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Що відомо про трагедію у Польщі

У польському місті Ярослав, що в Підкарпатському воєводстві, 31-річний громадянин України напав із ножем на людей у монастирі. Поранень зазнали п’ятеро осіб, один із постраждалих помер.

Напад стався 24 вересня близько 9:30 за місцевим часом на території монастиря сестер-бенедиктинок.

Поліція затримала нападника та вилучила в нього ніж. За даними правоохоронців, він поранив чотирьох чоловіків і жінку. Усіх постраждалих доправили до лікарні, наразі двоє людей перебувають у важкому стані.

Поліція встановлює мотиви нападника.

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Троє поранених чоловіків були священниками, повідомляють польські ЗМІ. Один із них згодом помер.

За даними RMF FM, нападник зайшов на територію монастиря, коли його ворота залишилися відчиненими після візиту групи молоді. Діти, які перебували на території абатства або відвідували розташований там дитячий садок, не постраждали.

Президент Володимир Зеленський відреагував на смертельний напад у монастирі в польському Ярославі, де загинув священник і були поранені люди.

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