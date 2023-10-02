Іран стратить чоловіка, який напав на посольство Азербайджану

Нападника на посольство Азербайджану в Ірані засудили до смертної кари.

Верховний суд Ірану засудив до смертної кари чоловіка, який здійснив збройний напад на посольство Азербайджану в Тегерані 27 січня 2023 року. Тоді чоловік з автоматом "Калашникова" вбив начальника служби безпеки дипломатичного представництва та поранив ще двох охоронців. Одному із охоронців посольства вдалося обеззброїти нападника.

Про це повідомив телеканал AzTV.

Влада Азербайджану після інциденту, який був кваліфікований президентом країни Ільхамом Алієвим як теракт, ухвалила рішення евакуювати всіх співробітників посольства в Тегерані та членів їхніх сімей. Наразі функціонує лише генконсульство країни у Тебрізі.

Затриманим за напад виявився Ясін Гусейнзаде (або Хоссейнзаде), який, ймовірно, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Нагадаємо, після теракту в Анкарі Туреччина завдала авіаудару по курдських бойовиках на півночі Іраку.

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