Напад на проукраїнських активістів у Празі: поліція Чехії затримала чотирьох підозрюваних

За деякою інформацією, затримані є російськомовними громадянами Німеччини.

У понеділок в аеропорту Праги чеська поліція затримала чотирьох іноземців, які повʼязані з нападом на активістів у столиці Чехії першого червня.

Про це йдеться у повідомленні поліції Чехії.

У повідомленні вказується, що стосовно нападу поліцією було заведено кілька кримінальних справ.

"У зв'язку з суботнім інцидентом на Старомнєстській площі співробітники поліції затримали в аеропорту Праги чотирьох іноземців. Слідчі порушили кримінальні справи за підозрою в скоєнні кількох злочинів. На підставі нових виявлених фактів справу, ймовірніше за все, перекваліфікують", - пишуть чеські правоохоронці.

Також у поліції Чехії зазначили, що "з огляду на триваюче вивчення всієї справи, наразі ми не будемо надавати жодної додаткової інформації".

Разом з тим, за деякою інформацією, затримані є російськомовними громадянами Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Старомєстській площі у центрі Праги, група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan.

Крім того, ми раніше інформували, що Чехія не проти, щоб Україна била її зброєю по території Росії.

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