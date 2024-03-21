Напад на Тайвань: Китай нарощує ядерний арсенал у масштабах, яких не було від Другої світової війни

Китай готовий здійснити напад на Тайвань до 2027 року.

Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал у масштабах, яких не було з часів Другої світової війни, всі ознаки свідчать про те, що він дотримується амбіцій щодо готовності до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Про це заявив високопоставлений адмірал США Джон Аквіліно, передає Bloomberg.

Незважаючи на економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет за останні роки зріс на 16% до понад 223 мільярдів доларів, заявив адмірал Джон Аквіліно, лідер Індійсько-Тихоокеанського командування, у підготовленому свідченнях у середу Комітету Палати представників США з питань збройних сил.

Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал і ці ознаки вказують на те, що він готовий вторгнутися на Тайвань до 2027 року, заявив Акіліно.

За його словами, незважаючи на економічні проблеми Китаю, його офіційний оборонний бюджет за останні роки збільшився на 16% і становив понад 223 мільярди доларів.

Адмірал додав, що за три роки відтоді, як він прийняв командування, армія Китаю прийняла на озброєння додатково 400 винищувачів і понад 20 великих військових кораблів. Також Пекін з 2020 року подвоїв свій арсенал балістичних і крилатих ракет.

"Усе вказує на вказівку глави КНР Сі Цзіньпіна на зустрічі з армією бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року", - сказав Акіліно.

За словами Акіліно, китайські військові також відпрацьовують різні завдання, пов'язані з операціями проти Тайваню. Йдеться про імітацію оточення за допомогою морської та повітряної блокади.

Представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Тайвань є "внутрішньою справою Китаю", і звинуватив Вашингтон у тому, що він "сіє розкол в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

"Деякі люди в США намагалися роздмухати чутки про китайську загрозу, щоб посилити напруженість по всій протоці і спровокувати конфронтацію. Ми рішуче проти цього", - заявив він.

Оборонний бюджет Китаю, як і раніше, набагато менший, ніж у США, йдеться у джерелі. Американський президент Джо Байден цього місяця запропонував бюджет Пентагону в розмірі 850 мільярдів доларів на 2025 фінансовий рік.

Сюди входять 500 мільйонів доларів на поповнення озброєнь, які будуть надані Тайваню в рамках першого запиту на фінансування, спрямованого на розв'язання агресії в регіоні та забезпечення постійної підтримки Тайваню.

Тим часом Тайвань відчуває постійний тиск з боку Китаю. Його посилення в Тайвані пов'язують із наближенням інавгурації нового президента острівної держави, яка має відбутися у травні.

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