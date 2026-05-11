Світ
Напад на тюленя-монаха на Гаваях: у Мережі заявляють про можливу причетність українця

На Гаваях затримали 37-річного чоловіка після вірусного відео, на якому він кидає камінь у рідкісного тюленя-монаха. У соцмережах стверджують, що фігурантом може бути український бізнесмен, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Гаваї (ілюстративне фото)

На Гаваях розгорівся скандал після появи в соцмережах відео, на якому чоловік кидає камінь у гавайського тюленя-монаха — тварину, що перебуває під загрозою зникнення.

Про це пише видання KOMONEWS.

Інцидент стався на острові Мауї. На кадрах видно, як чоловік піднімає з пляжу великий камінь і жбурляє його в бік тюленя на ім’я Лані. Камінь, імовірно, впав поруч із головою тварини. Після цього тюлень певний час нерухомо лежав у воді.

Відео швидко поширилося в Мережі й викликало хвилю обурення.

Чоловіка затримали

Як повідомляє місцеве видання KOMONEWS, після розголосу Департамент земельних і природних ресурсів Гаваїв почав розслідування.

Правоохоронці встановили ймовірного фігуранта інциденту — ним виявився 37-річний чоловік із Сіетла, штат Вашингтон. Його затримали, однак він відмовився давати свідчення та викликав адвоката.

Оскільки гавайські тюлені-монахи перебувають під захистом федерального Закону про захист морських ссавців, справу мають передати до правоохоронного управління Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Наразі офіційних обвинувачень чоловікові не висунули, тому його ім’я не розголошують.

У Мережі заявляють, що це міг бути українець

Після появи відео користувачі соцмереж почали стверджувати, що затриманий нібито є українцем і бізнесменом, пов’язаним із транспортною компанією Tranridge Inc.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає. Першоджерело тверджень про його українське походження та бізнес-зв’язки наразі встановити не вдалося.

Саме тому ці дані варто розглядати як непідтверджені повідомлення з соцмереж, а не як доведений факт.

Що відомо про можливу бійку

Пізніше в Мережі також з’явилося відео, на якому нібито видно, як чоловіка б’ють після інциденту з тюленем.

Однак поліція Мауї заявила, що не отримувала повідомлень про напади чи порушення громадського порядку, пов’язані з цією історією.

Чому це серйозно

Гавайські тюлені-монахи є одним із найрідкісніших видів тюленів у світі. Вони перебувають під охороною як федерального законодавства США, так і законів штату Гаваї.

Цих тварин заборонено турбувати, переслідувати, годувати, торкатися або завдавати їм шкоди. За порушення можуть загрожувати штрафи, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у Фінляндії розгорівся трудовий скандал навколо підрядника суднобудівної верфі Meyer Turku, який обманом змусив 18 українських робітників працювати за схемою фіктивного підприємництва.

