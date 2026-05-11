Напад на тюленя-монаха на Гаваях: у Мережі заявляють про можливу причетність українця
На Гаваях затримали 37-річного чоловіка після вірусного відео, на якому він кидає камінь у рідкісного тюленя-монаха. У соцмережах стверджують, що фігурантом може бути український бізнесмен, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
На Гаваях розгорівся скандал після появи в соцмережах відео, на якому чоловік кидає камінь у гавайського тюленя-монаха — тварину, що перебуває під загрозою зникнення.
Про це пише видання KOMONEWS.
Інцидент стався на острові Мауї. На кадрах видно, як чоловік піднімає з пляжу великий камінь і жбурляє його в бік тюленя на ім’я Лані. Камінь, імовірно, впав поруч із головою тварини. Після цього тюлень певний час нерухомо лежав у воді.
Відео швидко поширилося в Мережі й викликало хвилю обурення.
Чоловіка затримали
Як повідомляє місцеве видання KOMONEWS, після розголосу Департамент земельних і природних ресурсів Гаваїв почав розслідування.
Правоохоронці встановили ймовірного фігуранта інциденту — ним виявився 37-річний чоловік із Сіетла, штат Вашингтон. Його затримали, однак він відмовився давати свідчення та викликав адвоката.
Оскільки гавайські тюлені-монахи перебувають під захистом федерального Закону про захист морських ссавців, справу мають передати до правоохоронного управління Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Наразі офіційних обвинувачень чоловікові не висунули, тому його ім’я не розголошують.
У Мережі заявляють, що це міг бути українець
Після появи відео користувачі соцмереж почали стверджувати, що затриманий нібито є українцем і бізнесменом, пов’язаним із транспортною компанією Tranridge Inc.
Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає. Першоджерело тверджень про його українське походження та бізнес-зв’язки наразі встановити не вдалося.
Саме тому ці дані варто розглядати як непідтверджені повідомлення з соцмереж, а не як доведений факт.
Що відомо про можливу бійку
Пізніше в Мережі також з’явилося відео, на якому нібито видно, як чоловіка б’ють після інциденту з тюленем.
Однак поліція Мауї заявила, що не отримувала повідомлень про напади чи порушення громадського порядку, пов’язані з цією історією.
Чому це серйозно
Гавайські тюлені-монахи є одним із найрідкісніших видів тюленів у світі. Вони перебувають під охороною як федерального законодавства США, так і законів штату Гаваї.
Цих тварин заборонено турбувати, переслідувати, годувати, торкатися або завдавати їм шкоди. За порушення можуть загрожувати штрафи, а в окремих випадках — кримінальна відповідальність.
