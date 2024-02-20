Напад на українських баскетболістів у Німеччині: 18-річний Артем Козаченко помер у лікарні

У Німеччині 20 лютого від отриманих поранень помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко. На нього та його товариша 17-річного Володимира Єрмакова здійснили озброєний напад у Дюссельдорфі.

Про це повідомив клуб ART Giants, за який виступав Козаченко.

Після нападу Козаченко перебував у реанімації, спортсмену зробили декілька операцій. За останні кілька днів його стан різко погіршився, і лікарі не змогли врятувати його.

Раніше, 12 лютого, стало відомо, що в Німеччині напали на українців, серед яких були 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков та 18-річний Артем Козаченко. Єрмаков одразу помер від ножових поранень.

Німецька поліція вже затримала у справі про вбивство українських спортсменів 14-річного жителя країни грецького походження з міста Герне та двох сирійців 14 і 15 років з міста Ґельзенкірхен. Вже кілька днів під вартою перебуває і головний підозрюваний – 15-річний німець турецького походження. Саме він, за версією слідства, завдав жертві смертельних ножових поранень.

17-річний Володимир Єрмаков від ножових поранень загинув на місці, а Артем Козаченко понад тиждень перебував у реанімації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жахливе вбивство українця у Німеччині: на двох підлітків-баскетболістів напали з ножами!

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