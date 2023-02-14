Напад на Україну з Придністров'я: у НАТО розповіли, чи достатньо в Росії ресурсів

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Російська Федерація наразі не має достатніх сил та ресурсів, аби здійснити напад на Україну з Придністров'я. За його словами, територія "відкололася" саме за військової підтримки Москви.

Про це представник Альянсу розповів на Мюнхенській конференції з безпеки.

Наразі, переконаний Джоане, окупанти не мають сил оточити Україну ззаду, захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров'я.

Втім, Москва буде намагатися підірвати демократичний лад у Молдові. Зокрема, Кремль перешкоджає європейському курсу країни. "Вони намагаються працювати з розбіжностями, які існують у цій країні. Вони намагаються підірвати лідерство Майї Санду", - каже представник НАТО.

Джоане додав, що Росія не має "ні наміру, ні можливості розпочати війну проти НАТО". Адже, за його словами, Москва має "достатньо проблем в Україні".

Заступник генсека наголошує на підтримці України. "Ми маємо допомогти Україні створити якнайбільше проблем для Росії. Ми повинні бути дуже уважними і уникати ризику ескалації", - сказав Мірча Джоане.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ агресорки Росії на Україну вже розпочався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир.

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