Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Напад на Україну з Придністров'я: у НАТО розповіли, чи достатньо в Росії ресурсів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1882
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Напад на Україну з Придністров'я: у НАТО розповіли, чи достатньо в Росії ресурсів

Фото: Associated Press

Москва буде намагатися підірвати демократичний лад у Молдові.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане вважає, що Російська Федерація наразі не має достатніх сил та ресурсів, аби здійснити напад на Україну з Придністров'я. За його словами, територія "відкололася" саме за військової підтримки Москви.

Про це представник Альянсу розповів на Мюнхенській конференції з безпеки.

Наразі, переконаний Джоане, окупанти не мають сил оточити Україну ззаду, захопити Одесу, а потім отримати наземний коридор до західного Придністров'я.

Втім, Москва буде намагатися підірвати демократичний лад у Молдові. Зокрема, Кремль перешкоджає європейському курсу країни. "Вони намагаються працювати з розбіжностями, які існують у цій країні. Вони намагаються підірвати лідерство Майї Санду", - каже представник НАТО.

Джоане додав, що Росія не має "ні наміру, ні можливості розпочати війну проти НАТО". Адже, за його словами, Москва має "достатньо проблем в Україні".

Заступник генсека наголошує на підтримці України.  "Ми маємо допомогти Україні створити якнайбільше проблем для Росії. Ми повинні бути дуже уважними і уникати ризику ескалації", - сказав Мірча Джоане.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що повторний наступ агресорки Росії на Україну вже розпочався. Він наголосив, що це свідчить про те, що Путіну не потрібен мир. 

Читайте також:

Саміт НАТО в Брюсселі: гучні і неочікувані заяви Столтенберга щодо війни в Україні

Саміт НАТО в Брюсселі: гучні і неочікувані заяви Столтенберга щодо війни в Україні
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1882
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація