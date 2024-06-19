Напад на журналіста-опозиціонера Садикова в Києві: президент Казахстану відреагував

Офіційні органи Казахстану готові долучитися до розслідування щодо нападу на журналіста Айдоса Садикова, який стався 18 червня у Києві.

Про це заявив президент республіки Касим-Жомарт Токаєв, пише Aqorda.

Він наголосив, що Казахстані взято курс на зміцнення верховенства закону, а тому "всі розбіжності слід вирішувати виключно в правовому полі, на основі чинного законодавства, відповідно до основних міжнародних норм".

"Саме з цього погляду необхідно розглядати злочин, що стався 18 червня в Києві щодо громадянина Казахстану Айдоса Садикова. Мною доручено по лінії дипломатичного відомства і правоохоронних органів направити офіційні запити щодо цього серйозного інциденту", - наголосив він.

Напад на журналіста з Казахстану

Вчора у Києві скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці Віктора Ярмоли автомобіля, у якому перебував чоловік із дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не зазнала.

Розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство журналіста, громадянина Казахстану. Замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає подружжя.

Садикова прооперували, він у реанімації в тяжкому стані. Повідомлялося, що кілер цілився у голову, використовуючи глушник.

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