Напад невідомої морської тварини на туристку: на популярному курорті евакуювали цілий пляж

На Майорці, на популярному пляжі Плайя-де-Пальма сталася трагедія / © Архів

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На Майорці, на популярному пляжі Плайя-де-Пальма рятувальники терміново підняли червоний прапор після того, як 85-річну туристку з Італі атакувала морська тварина. Істота вкусила жінку за ліву гомілку, залишивши глибоку рану і здерши шкіру. Постраждалу було оперативно доставлено до клініки після надання першої допомоги на місці.

Про це йдеться на majorcadailybulletin.

За попередніми даними, вкусити жінку могла синя акула чи скат. Однак морський біолог Тоні Грау виключив ці варіанти. Він припустив, що напад здійснив зубар зубатка (Anarhichas) — морська риба з родини зубаткових).

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«У рани немає характерних слідів зубів, і все вказує на сильне „захоплення“, що типово для зубаря — у нього дзьобоподібний рот, схожий на папугу, і він досить агресивний», — сказав він.

Інші експерти, включаючи Аніола Естебана із фонду Marilles, схиляються до версії, що це могла бути блакитна риба (bluefish, Pomatomus saltatrix) — хижа риба з потужною щелепою, яка все частіше зустрічається біля берегів Середземного моря. Відомі випадки її нападів на людей, особливо влітку, коли вона підпливає ближче до берега.

Підвищення температури води і зміна екосистем можуть сприяти випадкам нападу риб на людей, що почастішали, біля берегів Майорки. Лише за останні місяці туристи скаржилися на укуси невеликих, агресивних риб у районі Плайя-де-Пальма, Са-Рапіта та Кала-д’Ор. Найчастіше постраждалі звертаються по допомогу через укуси риюб ноги та ступні при купанні на мілководді.

Після події пляж був тимчасово евакуйований, але за годину рятувальники знову підняли зелений прапор. Пошуки винуватця інциденту не дали результатів.

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Що робити, якщо вас вкусила риба морі

Рятувальники надали чіткий алгоритм дій:

негайно вийдіть із води;

промийте рану чистою водою і за необхідності антисептиком;

зверніться за медичною допомогою, навіть якщо рана здається незначною;

повідомте рятувальників або співробітників пляжу.

Нагадаємо, раніше йшлося про відпочинок на морі в Україні, а саме, де дозволено купатися та скільки коштує відпустка для двох.

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