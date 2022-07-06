Напад “правосєків” на військову частину в Росії та ракети націлені на Україну: головні новини ночі 6 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 6 липня:
- Троє невідомих в одязі "Правого сектору" обстріляли військову частину у Брянській області. Читати далі –>
- У ніч проти 6 липня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Читати далі –>
- У вівторок, 5 липня, на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану. Читати далі –>
- Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Читати далі –>
- На заводі, який є найбільшим виробником азотних добрив у РФ, сталася велика пожежа. Читати далі –>
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