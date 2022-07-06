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Напад “правосєків” на військову частину в Росії та ракети націлені на Україну: головні новини ночі 6 липня

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Напад “правосєків” на військову частину в Росії та ракети націлені на Україну: головні новини ночі 6 липня

Фото: УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 6 липня:

  • Троє невідомих в одязі "Правого сектору" обстріляли військову частину у Брянській області. Читати далі –>
  • У ніч проти 6 липня на всій території України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетного удару. Читати далі –>
  • У вівторок, 5 липня, на територію Узбекистану упало п’ять реактивних снарядів, які прилетіли з Афганістану. Читати далі –>
  • Канада стала першою країною, яка ратифікувала протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Читати далі –>
  • На заводі, який є найбільшим виробником азотних добрив у РФ, сталася велика пожежа. Читати далі –>

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