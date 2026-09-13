Напад Росії на Польщу: Сікорський сказав, чим Варшава відповість Москві

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у разі прямого нападу Росії Польща та її союзники мали б значну перевагу над РФ і, за його оцінкою, змогли б досить швидко завдати їй серйозної поразки.

Про це він сказав під час участі в конференції YES у Києві.

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За словами Сікорського, ключовою перевагою є авіація.

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«Якби Росія напала на нас і ми діяли б без жодних обмежень, гадаю, ми б досить швидко її здолали. Ми маємо надзвичайну перевагу над Росією в повітряних силах. Йдеться, здається, про дві з половиною тисячі літаків», — заявив польський міністр.

Він наголосив, що така перевага, на його думку, зберігалася б навіть без безпосередньої участі США.

«Хоч із США, хоч без них — перевага все одно величезна», — сказав Сікорський.

Міністр також звернув увагу на можливості союзників завдавати далекобійних ударів по російській території. Він згадав ракети JASSM та інші засоби ураження і навів як приклад українські удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ.

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«Якщо українці за пів року вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити решту», — заявив він.

Сікорський також порівняв економічні та оборонні можливості Росії з країнами Балтійського регіону.

За його словами, сукупний ВВП країн Ради держав Балтійського моря навіть без решти Європи та НАТО перевищує російський, а їхній сукупний оборонний бюджет у мирний час більший, ніж воєнний бюджет РФ.

«У Росії немає жодних шансів перемогти нас», — підсумував Сікорський.

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Загроза Росії для НАТО

Останнім часом на Заході дедалі частіше попереджають про зростання російської загрози для країн НАТО. Reuters із посиланням на двох західних посадовців повідомляв, що РФ могла випробовувати секретну технологію для прихованого пошкодження критично важливих підводних кабелів у Європі. Операцію виявили сили НАТО, після чого російські судна залишили район.

Розвідка Данії також заявляла, що Кремль може готувати диверсії проти оборонних компаній, пов’язаних із військовою підтримкою України. Серед можливих методів називали, зокрема, підпали.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, своєю чергою, попереджав, що Москва «стає дедалі безрозсуднішою», а загроза, яку вона становить для Альянсу, є очевидною.

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