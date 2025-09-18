Напад водія трамвая на українців з дитиною в Чехії: історія отримала продовження

Інцидент у трамваї у Празі, водій якого напав на українців

Реклама

У Чехії триває судовий розгляд справи проти колишнього водія трамвая Даніеля, який 27 лютого 2025 року вдарив чоловіка з України та образив його родину. Інцидент стався у присутності маленької дитини. 30-річний чех не визнає своєї провини.

Про це повідомляє iRozhal.

Конфлікт стався ввечері у Празі у трамваї №7. За даними прокуратури, водій зробив зауваження 63-річному чоловікові через те, що його онук сидів на сидінні у взутті. Дізнавшись, що пасажири — українці, Даніель почав їх ображати, називаючи «українськими свинями» і наказуючи «забиратися геть».

Реклама

Обвинувачення стверджує, що водій вдарив українця кулаком у шию, а коли той вийшов, погрожував йому металевим прутом.

Даніель визнав лише факт сварки та те, що говорив, що українці не мають права перебувати в Чехії. Він стверджує, що «пошкодував, тільки-но їх промовив», і називає це «особистим зривом». Однак водій заперечує, що бив чоловіка, стверджуючи, що лише «пригрозив йому піднятим вказівним пальцем».

«Я попросив, щоб дитину прибрали із сидіння. Пан, мабуть, не розумів мене, я його теж — він говорив ламаною чеською. Він казав, що в дитини чисті черевики. Я наполягав, щоб він посадив її у візочок. Почалася кількахвилинна суперечка, під час якої він називав мене чеською с*кою», — розповів Даніель.

Він також додав, що «звичайно, не хотів нікого образити» і що його висловлювання «не було спрямоване проти будь-якої національності». Через кілька днів водій надіслав родині лист із вибаченнями.

Реклама

Даніелю інкримінують хуліганство та приниження нації, за що йому загрожує до двох років ув’язнення. Українська родина вимагає компенсацію за моральну шкоду в розмірі 55 тис. чеських крон.

Судове засідання, на якому допитають десятьох свідків, заплановане на 5 листопада.

Нагадаємо, в кінці лютого у Празі водій трамвая напав на українську родину: вдарив чоловіка, який був з онуком, і грубо кричав. Інцидент зняли на відео, яке викликало широкий резонанс. Празьке транспортне підприємство офіційно вибачилося, назвавши поведінку водія неприйнятною. Мер Праги та інші посадовці також засудили напад. Чеська поліція розпочала розслідування.

Уповноважена з прав людини Клара Шімачкова Лауренчикова назвала цей інцидент «очевидним проявом упередженого насильства». Вона повідомила, що для подальших дій зв’язалася з МВС та українською громадою.