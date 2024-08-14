Напад з ножем у Німеччині: чоловік поранив сімох людей у центрі для біженців

У берлінському центрі для біженців на Біттерфельдерштрассе у районі Марцан 21-річний чоловік поранив ножем сімох людей. Напад стався ввечері вівторка, 13 серпня.

Про це повідомив телеканал rbb24.

"Загалом семеро поранених, зокрема 15-річний підліток, охоронець та відвідувач центру", – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, підозрюваний у нападі – алжирець. Причина нападу наразі не відома.

Видання зазначає, що поліція отримала повідомлення про різанину коло центру для біженців о 22:40. Нападник спочатку посварився перед входом у центр із 38-річним відвідувачем, а потім вдарив його. Коли до чоловіків підійшов 62-річний співробітник служби безпеки, щоб врегулювати суперечку, підозрюваний вдарив і його, а потім пішов.

Але майже одразу, у дворі центру, цей чоловік зустрів кількох біженців і влаштував з ними бійку. В ході сутички підозрюваний дістав ніж і поранив п'ятьох людей.

У поліції повідомили, що постраждалі отримали порізи, але небезпечних для життя травм не було. Нападник теж отримав травми та потребував медичної допомоги.

Відомо, що жертвами алжирця стали п'ятеро вихідців Молдови, а також відвідувач та охоронець центру для біженців, які мають громадянство Німеччини.

Усіх постраждалих доставили до лікарень машинами швидкої допомоги та вертольотом. Нападника затримала поліція.

Видання зазначає, що останнім часом у Німеччині почастішали випадки нападів та погроз з ножами, і деякі з них призвели до серйозних поранень та навіть смерті жертви. За статистикою переважна більшість нападників – молоді чоловіки.

Така ситуація змушує владу шукати ефективне рішення щодо посилення безпеки. Зокрема Сенат Берліна планує ввести в місті зони заборони на носіння ножів.

Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер заявила, що хоче посилити закони про зброю та взагалі заборонити носіння деяких видів ножів у громадських місцях. Зокрема можуть заборонити викидні ножі та будь-які інші з довжиною леза понад 6 см.

Нагадаємо, у Німеччині сталося загадкове вбивство українця. 46-річний біженець помер у гуртожитку в Ростоку до прибуття швидкої допомоги. На тілі загиблого виявлено серйозні поранення,

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