Напав на жінок із криками "Аллаху Акбар!": що відомо про криваву різанину в Німеччині

Іммігрант зарізав продавчиню і двох покупчинь, після чого вибіг на вулицю і поранив п'ятьох жінок і дитину.
У Німеччині в різанині в центрі Вюрцбурга, внаслідок якої загинули троє людей, підозрюють 24-річного іммігранта з Сомалі.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що чоловік, перебуваючи в універмазі, схопив з полиці кухонний ніж і зарізав продавчиню і двох покупчинь, після чого вийшов на вулицю і почав нападати на перехожих.
Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро жінок і дитина. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив журналістам, що "неясно, чи виживуть найбільш серйозно поранені".
Правоохоронці припускають, що ймовірний нападник є прихильником екстремістських ісламістських переконань, до того ж психологічно нестабільним.
Відомо, що перед арештом підозрюваний отримав вогнепальне поранення в стегно. Поліція вже обшукала притулок для бездомних, де зареєстрований і проживає іммігрант. Правоохоронці знайшли телефон і листівки з ненависницькими повідомленнями.
Один зі свідків також розповів, що під час нападів чоловік кричав "Аллаху Акбар!". Нападник вже мав судимість, однак жоден з його попередніх злочинів не був пов'язаний з тероризмом.
У суботу, 26 червня, чоловік постав перед судом за звинуваченням у трьох вбивствах, шістьох замахах і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, що поліція отримала виклик про різанину 25 червня близько 17:00 за місцевим часом.
Раніше у центрі Дніпра чоловік з ножем напав на жінку та її однорічну доньку. Громадянин поранив скроню жінки і зап'ястя руки дитини. Постраждалих госпіталізували в лікарню.