Напав на жінок із криками "Аллаху Акбар!": що відомо про криваву різанину в Німеччині

Напав на жінок із криками "Аллаху Акбар!": що відомо про криваву різанину в Німеччині

Іммігрант зарізав продавчиню і двох покупчинь, після чого вибіг на вулицю і поранив п'ятьох жінок і дитину.

У Німеччині в різанині в центрі Вюрцбурга, внаслідок якої загинули троє людей, підозрюють 24-річного іммігранта з Сомалі.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що чоловік, перебуваючи в універмазі, схопив з полиці кухонний ніж і зарізав продавчиню і двох покупчинь, після чого вийшов на вулицю і почав нападати на перехожих.

Внаслідок інциденту постраждали п'ятеро жінок і дитина. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив журналістам, що "неясно, чи виживуть найбільш серйозно поранені".

Правоохоронці припускають, що ймовірний нападник є прихильником екстремістських ісламістських переконань, до того ж психологічно нестабільним.

Відомо, що перед арештом підозрюваний отримав вогнепальне поранення в стегно. Поліція вже обшукала притулок для бездомних, де зареєстрований і проживає іммігрант. Правоохоронці знайшли телефон і листівки з ненависницькими повідомленнями.

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Один зі свідків також розповів, що під час нападів чоловік кричав "Аллаху Акбар!". Нападник вже мав судимість, однак жоден з його попередніх злочинів не був пов'язаний з тероризмом.

У суботу, 26 червня, чоловік постав перед судом за звинуваченням у трьох вбивствах, шістьох замахах і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, що поліція отримала виклик про різанину 25 червня близько 17:00 за місцевим часом.

Раніше у центрі Дніпра чоловік з ножем напав на жінку та її однорічну доньку. Громадянин поранив скроню жінки і зап'ястя руки дитини. Постраждалих госпіталізували в лікарню.

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