Нападниця була озброєна двома штурмовими гвинтівками: перестрілка в школі призвела до загибелі дітей

Трьох поранених дітей не встигли довезти до шпиталю живими.
Внаслідок стрілянини у християнській школі в столиці американського штату Теннессі троє дітей і троє дорослих загинули. За попередніми даними, дівчину-нападницю застрелила поліція.
Про це повідомляє телеканал NBC.
Перестрілка сталася в школі на бульварі Бертон-Гіллз у Нешвіллі. Поліцейські знешкодили нападницю.
Як сказав представник поліції Дон Аарон, серед загиблих внаслідок перестрілки є троє дітей і троє співробітників школи. Один поліцейський отримав поранення.
Нападниця була озброєна двома штурмовими гвинтівками, також на місці події був виявлений пістолет.
Особа нападниці та мотиви її нападу невідомі, імена і вік жертви також не розголошуються.
Стрілянина сталася у християнській школі для тих, хто навчається до шостого класу, тобто дітей до 11-12 років. Згідно з сайтом школи, в ній навчається близько 200 учнів.
Нагадаємо, школярі в РФ будуть виготовляти свічки та сітки для окупантів без згоди батьків.
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