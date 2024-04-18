Нападники на "Крокус Сіті Хол" стріляли по людях із нових штатних автоматів ЗС РФ – розслідування

Зокрема, підозрювані в теракті використали для нападу автомати АК-74 та АК-12. Останній, наприклад, був запущений у масове виробництво лише 2018 року і тоді ж погоджений для озброєння російської армії.

Нападники на підмосковний "Крокус Сіті Холл" стріляли по людях із нових штатних автоматів Збройних сил РФ.

Про це йдеться у матеріалі видання "Важные истории".

"Автомат АК-74, з якого нападники розстрілювали людей у «Крокусі» під Москвою, експортувався майже у всі частини світу і навіть вироблявся за франшизою у Пакистані", – повідомили джерела виданню.

Зокрема, автомати АК-12 встигли отримати лише російські спецпідрозділи та найманці деяких російських так званих приватних військових компаній (ПВК).

Як нападники дістали зброю?

"У кожного військовослужбовця є зброя, яка записана у його військовому квитку, і цю зброю він не чіпає. Швидше за все, як тільки він її отримує, він повертає на склад чи кладе кудись під замок. А при першій нагоді він добуває собі трофейну зброю, знімає її з убитого співслужбовця або ж з убитого військовослужбовця ЗСУ – і воює із ним", – пояснили розслідувачі.

Вони додали, що таку зброю військовослужбовець армії РФ може "дістати" декілька – а потім якісь із них "просто продати" комусь на окупованих українських територіях або ж людям, які «спеціально на замовлення зброяра з даркнету приїжджають, щоб купити цю зброю».

"У випадку з терористами опитані нами торгівці, експерти, військові та найманці схилялися до того, що, швидше за все, по-перше, АК-12 бойовики взяли випадково. Це те, що було зараз в асортименті. І дістали вони їх, швидше за все, як кажуть, "з-під-поли", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, за терактом у "Крокус Сіті Холі" під Москвою може стояти чи то ІДІЛ, чи інша подібна організація.

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