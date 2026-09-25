Напади на українців у Польщі: посол ошелешив правдою про кількість інцидентів

Посол України у Польщі Василь Боднар / © Facebook-сторінка Василя Боднара

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Кількість нападів на українців в Польщі за останні три роки зросла на 30%. Так, за перше півріччя 2026 року було зафіксовано 180 таких інцидентів.

Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар, повідомляє «РБК-Україна».

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Боднар заявив про зростання кількості нападів та інших проявів агресії щодо українців у Польщі.

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«У нас є статистика від поліції, яка стверджує, що 2024 року мали місце 267 випадків нападів на українців або актів агресії. 2025 року було 275. За перше півріччя 2026 року — вже 180. Отже, ми справді бачимо зростання приблизно на 30 відсотків», — розповів посол.

Водночас дипломат наголосив, що ці цифри варто розглядати, зважаючи на зміни у законодавстві, а також у підходах до кваліфікації та обліку відповідних правопорушень.

За його словами, дії, які раніше могли кваліфікуватися як хуліганство або образа, нині частіше розглядають із урахуванням мотиву ненависті за національною ознакою. Відповідно, це змінює правову оцінку таких випадків і може передбачати суворішу відповідальність, водночас впливаючи на статистичні показники.

«Наведені дані відображають статистику щодо злочинів чи правопорушень, вчинених на національному ґрунті. Дані польської прокуратури говорять також про 182 досудові провадження саме по цих злочинах, які тривають протягом січня-червня 2026 року», — уточнив Боднар.

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Він також звернув увагу на те, що випадки агресії проти громадян України стають помітнішими у публічному просторі. Це пов’язано, зокрема, з тим, що потерпілі та свідки нерідко поширюють відеозаписи інцидентів у соціальних мережах.

«З одного боку, це посилює відчуття небезпеки у інших громадян. З іншого — сприяє суспільному розголосу та спонукає компетентні органи реагувати швидко», — додав посол.

Напади на українців у Польщі — останні новини

Нагадаємо, у польському місті Седльце поліція затримала 41-річну місцеву жительку, яка 25 серпня напала на 13-річну українку та її матір. Зловмисниця жорстоко ображала дитину через національність, використовувала нецензурну лайку та застосувала силу, а згодом почала ображати й матір, коли та заступилася за доньку.

У Зеленій Гурі 34-річний українець Дмитро, затриманий за підозрою у шахрайстві, заявив про побиття поліцейськими у відділку через те, що вони були нібито невдоволені його відповідями. За словами адвоката, під час неформальної розмови без перекладача правоохоронці били чоловіка в кайданках по голові, через що він частково втратив слух на одне вухо.

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У польському Гданську на пляжі Бжезно четверо нападників жорстоко побили українців через українську пісню з телефону 19-річної Олесі, образивши її на національному ґрунті. Під час конфлікту дівчині розбили скляну пляшку об голову, а її подругу били ногами на землі.

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