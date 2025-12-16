- Дата публікації
Напали через українську мову: Сибіга жорстко відреагував на інцидент у Польщі
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав інцидент неприпустимим, повідомив про затримання нападників і вимогу жорсткої правової реакції.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад на громадян України в польському місті Познань, назвавши інцидент неприпустимим і таким, що потребує жорсткої реакції з боку правоохоронних органів.
Про це Андрій Сибіга повідомив у Facebook.
За його словами, у трамваї в Познань було здійснено напад на двох українців лише через те, що вони спілкувалися українською мовою.
“Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції”, — наголосив міністр.
Сибіга також повідомив, що доручив українським консулам у Вроцлаві терміново відреагувати на подію, з’ясувати всі обставини та забезпечити захист прав постраждалих громадян України.
За інформацією МЗС, польська поліція вже затримала нападників. Справу передано до прокуратури з клопотанням про відкриття досудового розслідування за статтею 119 Кримінального кодексу Республіки Польща, яка стосується злочинів, вчинених на ґрунті національної ненависті.
Нагадаємо, інцидент стався в громадському транспорті, де чоловік та жінка з України зазнали словесної агресії після того, як нападники почули українську мову. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство — чоловіка повалили на підлогу трамвая та били ногами, а жінка, яка намагалася його захистити, також отримала травми.