Напали через українську мову: Сибіга жорстко відреагував на інцидент у Польщі

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад на громадян України в польському місті Познань, назвавши інцидент неприпустимим і таким, що потребує жорсткої реакції з боку правоохоронних органів.

Про це Андрій Сибіга повідомив у Facebook.

За його словами, у трамваї в Познань було здійснено напад на двох українців лише через те, що вони спілкувалися українською мовою.

“Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції”, — наголосив міністр.

Сибіга також повідомив, що доручив українським консулам у Вроцлаві терміново відреагувати на подію, з’ясувати всі обставини та забезпечити захист прав постраждалих громадян України.

За інформацією МЗС, польська поліція вже затримала нападників. Справу передано до прокуратури з клопотанням про відкриття досудового розслідування за статтею 119 Кримінального кодексу Республіки Польща, яка стосується злочинів, вчинених на ґрунті національної ненависті.

Нагадаємо, інцидент стався в громадському транспорті, де чоловік та жінка з України зазнали словесної агресії після того, як нападники почули українську мову. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство — чоловіка повалили на підлогу трамвая та били ногами, а жінка, яка намагалася його захистити, також отримала травми.