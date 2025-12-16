ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
340
Час на прочитання
1 хв

Напали через українську мову: Сибіга жорстко відреагував на інцидент у Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав інцидент неприпустимим, повідомив про затримання нападників і вимогу жорсткої правової реакції.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Андрій Сибіга

Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на напад на громадян України в польському місті Познань, назвавши інцидент неприпустимим і таким, що потребує жорсткої реакції з боку правоохоронних органів.

Про це Андрій Сибіга повідомив у Facebook.

За його словами, у трамваї в Познань було здійснено напад на двох українців лише через те, що вони спілкувалися українською мовою.

“Словесні та фізичні погрози з мотивів національної нетерпимості є абсолютно неприпустимими та вимагають жорсткої реакції”, — наголосив міністр.

Сибіга також повідомив, що доручив українським консулам у Вроцлаві терміново відреагувати на подію, з’ясувати всі обставини та забезпечити захист прав постраждалих громадян України.

За інформацією МЗС, польська поліція вже затримала нападників. Справу передано до прокуратури з клопотанням про відкриття досудового розслідування за статтею 119 Кримінального кодексу Республіки Польща, яка стосується злочинів, вчинених на ґрунті національної ненависті.

Нагадаємо, інцидент стався в громадському транспорті, де чоловік та жінка з України зазнали словесної агресії після того, як нападники почули українську мову. Згодом конфлікт переріс у фізичне насильство — чоловіка повалили на підлогу трамвая та били ногами, а жінка, яка намагалася його захистити, також отримала травми.

Дата публікації
Кількість переглядів
340
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie