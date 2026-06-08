Напав через українську символіку: в Литві чоловік збив велосипедиста з ніг

Україна / © Pixabay

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У Литві суд засудив чоловіка до 15 місяців позбавлення волі за напад на велосипедиста, який був у футболці з проукраїнськими написами.

Про це повідомляє видання LRT.It.

Вільнюський окружний суд визнав винним Янаса Якштаса, 1987 року народження, у пошкодженні майна та заподіянні незначних тілесних ушкоджень.

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Вирок винесли 12 травня, він уже набув чинності. Суд також зобов’язав чоловіка працювати або зареєструватися у центрі зайнятості, пройти програму з подолання агресивної поведінки, виплатити компенсацію потерпілому та відшкодувати державному фонду медичного страхування витрати на лікування велосипедиста.

Суд встановив, що мотивом нападу була ненависть до потерпілого як до людини, яка публічно підтримує Україну. Цю обставину визнали обтяжувальною.

За матеріалами справи, інцидент стався ввечері 27 березня 2025 року в районі Ширвінтос. Якштас під’їхав автомобілем до велосипедиста та почав вимагати, щоб той зняв футболку з українською символікою.

Коли велосипедист відмовився, чоловік обігнав його машиною і різко звернув до узбіччя. Через це велосипедист був змушений різко загальмувати і впав.

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Після цього нападник підбіг до потерпілого, знову почав вимагати зняти футболку і сам схопив її. Коли велосипедист спробував зателефонувати, Якштас збив його з ніг і розбив телефон.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий захист для українців у Литві та Латвії має завершитися 4 березня 2027 року. Близько 47 тисяч українців у Литві та тисячі українців у Латвії живуть, працюють і виховують дітей у межах тимчасового захисту ЄС. Автоматичне подовження наразі не передбачене.

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