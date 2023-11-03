Напав на людей з мачете: у Варшаві затримали зловмисника, який поранив двох осіб

У Варшаві правоохоронці затримали нападника, який зранку 3 листопада поранив двох людей. У 37-річного чоловіка знайшли перцевий балончик та знаряддя злочину – мачете.

Про це повідомляє поліція Варшави.

Деталі

Як деталізували у поліції, зважаючи на характер подій, в пріоритеті було швидке затримання небезпечного агресора. Так, до заходів було залучено 3 тисячі поліцейських. Під час операції ніхто з правоохоронців не постраждав.

Z uwagi na charakter zdarzeń priorytetem @Policja_KSP było szybkie zatrzymanie niebezpiecznego agresora, stąd do działań zaangażowano 3 tys. policjantów z komend rejonowych i specjalistycznych, pionu kryminalnego, WWP, OPP i SPKP. Żaden z policjantów nie doznał obrażeń. pic.twitter.com/y0nwbblXuK — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 3, 2023

Раніше у Польщі затримали зловмисника, який погрожував підірвати бомбу у центрі Варшави.

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