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Напав на людей з мачете: у Варшаві затримали зловмисника, який поранив двох осіб

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Напав на людей з мачете: у Варшаві затримали зловмисника, який поранив двох осіб

Нападника з мачете у Варшаві затримали

До пошуків залучили 3 000 правоохоронців.

У Варшаві правоохоронці затримали нападника, який зранку 3 листопада поранив двох людей. У 37-річного чоловіка знайшли перцевий балончик та знаряддя злочину – мачете.

Про це повідомляє поліція Варшави.

Деталі 

Як деталізували у поліції, зважаючи на характер подій, в пріоритеті було швидке затримання небезпечного агресора. Так, до заходів було залучено 3 тисячі поліцейських. Під час операції ніхто з правоохоронців не постраждав.

Раніше у Польщі затримали зловмисника, який погрожував підірвати бомбу у центрі Варшави.

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Дата публікації
Перегляди
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