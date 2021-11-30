Напав, щойно мати пішла на роботу: бойфренд жінки до смерті забив її 2-річну доньку, яка називала його "татом"

Напав, щойно мати пішла на роботу: бойфренд жінки до смерті забив її 2-річну доньку, яка називала його "татом"

Жінка каже, що довірила коханцеві "увесь свій світ, і він забрав його" у неї.

Чоловік у Британії до вбив дворічну доньку своєї дівчини, яку йому довірили доглядати. За скоєне зловмисника засудили до довічного ув'язнення.

Про це пишуть The Metro i The Sun.

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Дворічна Грейс отримала зламану щелепу, ногу, кровотечу в мозку та синці на обличчі та тілі після того, як на неї напав тодішній бойфренд її матері, якого вона звикла називати "татом".

Відомо, що 27-річний хлопець залишився вдома піклуватися про дитину, але замість цього, за кілька хвилин після того, як її мама Еліс Куайн пішла на роботу, він вдарив дитину щонайменше сім разів. Через два дні після нападу вона померла в лікарні.

Коли поліція знайшла дитину, вона була холодною та лише в підгузку. 27-річний Джексон спершу стверджував, що вона впала з високого стільця, але у суді зізнався у вбивстві.

Крім того, як показали аналізи, дитина контактувала з кокаїном та канабісом. Грейс також бачили із синцями на тілі та обличчі протягом кількох тижнів перед вбивством.

Як стало відомо, Пані Куайн почала стосунки з Джексоном за рік до вбивства, і він переїхав до них після карантину. Утім, він мав зловживав марихуною, на яку не мав грошей, і пара раніше вже розходилася.

У день вбивства Грейс мати пішла на роботу, а на Джексона поклала відповідальність за догляд за донькою. Еліс Куайн у суді заявила, як "втратила все", коли її дочку вбили.

"Моє життя не було таким, як я втратила Грейс, і ніколи більше не буде. Ми більше ніколи не зможемо побачити чи доторкнутися до Грейс, і це найстрашніша думка. Я ніколи не побачу, як вона виросте, я більше ніколи не побачу жодних днів народження, її першого дня в школі, першої машини, першого нічого", - сказала вона і додала, - "Грейс любила Адама Джексона і довіряла йому, і він зловживав цим усіма можливими способами. Я довірила йому увесь свій світ, і він забрав його у мене за частку секунди. Незалежно від того, який вирок буде винесено, він ніколи не зрівняється з вироком, який чекає на мене та мою родину до кінця нашого життя".

Джексон був засуджений до довічного ув'язнення з мінімальним терміном 16, 5 років.

Нагадаємо, на День подяки у США син завдав смертельного ножового поранення рідній матері. Мотив жахливого злочину невідомий.

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