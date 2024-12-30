Напередодні Нового року у популярному місті заборонили алкоголь

З 31 грудня 2024 року по 1 січня 2025 року в Венеції заборонено продавати алкоголь.

Венеція вводить тимчасове обмеження на продаж алкоголю напередодні Нового року. Мер міста, Луїджі Бругнаро, підписав указ, щоб запобігти порушенням порядку під час святкувань. Це частина заходів з контролю за туристичним потоком, які включають також плату за в'їзд і обмеження на розмір туристичних груп.

Про це пише ANSA.

Міська влада Венеції оголосила нові обмеження для забезпечення безпеки під час новорічних святкувань.

Згідно з новою постановою, з 19:00 31 грудня 2024 року до 6:00 1 січня 2025 року буде заборонено продавати алкоголь у магазинах, а також приносити та вживати алкогольні напої в громадських місцях. Крім того, заборонено використання перцевих балончиків. Туристам і жителям, які порушать ці обмеження, загрожує штраф від 25 до 500 євро.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне.

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