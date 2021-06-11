Напередодні саміту G7 Байден і Джонсон провели особисту зустріч: про що говорили лідери країн

Саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь як президент США Джо Байден.

У п'ятницю, 11 червня, у Великій Британії стартує саміт G7, на який одним із перших приїхав президент США Джо Байден. Господар саміту, британський прем'єр Борис Джонсон та американський президент разом з першими леді напередодні здійснили невелику прогулянку до узбережжя після чого лідери обох країн почали переговори.

Як повідомляє пресслужба британського уряду, Байден і Джонсон під час особистої зустрічі обговорили низку зовнішньополітичних питань, Північну Ірландію, проблеми, пов'язані з коронавірусом, кліматом а також двосторонні відносини та просування спільних цінностей у світі.

"Прем'єр-міністр та президент обговорили важливість відносин між Великою Британією та США для захисту нашого народу, підвищення процвітання обох наших країн та пропаганди наших цінностей у всьому світі. Вони обговорили низку питань зовнішньої політики, зокрема Афганістан, Китай, Іран та Росію. Вони погодились, що партнерство Великої Британії та США є більш важливим, ніж будь-коли, оскільки ми вирішуємо спільні проблеми, такі як зміна клімату та боротьба з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Водночас The Guardian пише, що після зустрічі з Байденом Джонсон повідомив журналістам, що залишився задоволений переговорами з президентом США. "Тож це великий ковток свіжого повітря. Це нове, цікаве, і ми дуже наполегливо працюємо разом ", - прокоментував переговори британський прем'єр.

Своєю чергою Байден був таким же виразним щодо результатів переговорів, та назвав їх "дуже продуктивною зустріччю". "Ми підтвердили особливі взаємини між нашими народами і поновили нашу прихильність до захисту стійких демократичних цінностей, які поділяють обидві нації", - зазначив президент США.

Нагадаємо, 11-13 червня в Британії пройде саміт Великої сімки. Це буде перша очна зустріч лідерів G7 з початку пандемії COVID-19. Також саміт стане першою великою міжнародною очною зустріччю у верхах, в якій візьме участь в якості президента США Джо Байден.

Новини світу: у Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки"

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