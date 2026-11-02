Напередодні виборів Трамп заговорив про "нищівні" удари по Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп пригрозив відновити авіаудари по Ірану. Він сказав, що, можливо, йому доведеться завдати Тегерану «нищівного удару».

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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«І єдина причина, чому я ще не покінчив з Іраном, полягає в тому, що я хочу бути добрим», — сказав він своїм прихильникам 1 листопада на мітингу в штаті Айова.

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«Я хочу спробувати врятувати всі ці життя, якщо зможу… Але в певний момент нам доведеться завдати їм нищівного удару», — додав він.

Американський ведучий заявив, що Трамп може ухвалити рішення про застосування ядерної зброї до 7 листопада. Можливою ціллю він називає гору Пікакс у центральному Ірані, де, за твердженням ізраїльської розвідки, Тегеран відновив збагачення урану.

Напередодні Трамп заявив, що Вашингтон розглядає можливість ударів по одному чи двох об’єктах в Ірані, і запевнив, що американська сторона здатна розібратися з цим усього за десять хвилин.

США вже заявляли про готовність завдати масштабних ударів по Ірану протягом 96 годин після відповідного наказу президента, тож нова заява Трампа пролунала на тлі зростання напруги напередодні проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада.

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Видання Axios повідомляє, що США та Ізраїль розробили план масштабних ударів по Ірану, мішенями якого можуть стати керівництво країни, її енергетичні й ядерні об’єкти та інфраструктура. Повідомлялося також, що Трамп провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а сам президент США раніше пригрозив новими атаками по Ірану, заявивши, що момент остаточного вибору між угодою і відновленням ударів наближається.

Журналісти припускають, що саме програш республіканців на довиборах до Конгресу США 3 листопада може підштовхнути Трампа до рішення про військову операцію.

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