Напередодні захворіла і донька: з'явилися подробиці зараження прем'єра Франції COVID-19

Прем'єр Франції Жан-Кастекс пішов на десятиденну ізоляцію.

Прем'єр-міністр Франції Жан-Кастекс захворів на коронавірус. Це підтвердив позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на канцелярію прем'єра.

Зазначається, що через хворобу робочий графік Кастекса буде скориговано найближчими днями, він працюватиме на ізоляції.

Крім того, позитивний результат тесту на коронавірус виявили в однієї з дочок французького прем'єра. З цієї причини він раніше пішов на самоізоляцію.

Французький прем'єр у понеділок брав участь у нараді про ситуацію на Гваделупі з представниками Кабміну та місцевими парламентарями. Захід проводився у очному форматі у Матіньйонському палаці в Парижі.

Також у понеділок зранку прем'єр-міністр Франції відвідав із візитом Брюссель, де зустрічався зі своїм бельгійським колегою Александером Де Кроо.

За інформацією ЗМІ, чотири члени французького уряду щільно контактували з прем'єром останніми днями - міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін, міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті, міністр оборони Франції Флоранс Парлі та державний секретар з європейських справ Клеман Боне. Але від поїздки до Брюсселя вони відмовилися.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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