"Напханий шпигунським обладнанням": що відомо про танкер, який обірвав кабель у Балтійському морі

На танкері Eagle S було встановлено прослуховувальне обладнання для стеження за діями військово-морських сил та авіації НАТО.

Танкер Eagle S, підозрюваний у приналежності до російського тіньового флоту та пошкодження підводного електричного кабелю між Фінляндією та Естонією, був оснащений спеціальними передавальними та приймальними пристроями, які використовувалися для відстеження військово-морської активності.

Про це повідомило фінське видання Lloyd's List з посиланням на джерело, яке має безпосереднє відношення до танкера, заарештованого фінською поліцією після інциденту.

За словами джерела, яке сім місяців тому надавало Eagle S комерційні морські послуги, встановлене на судні обладнання фактично дозволило йому стати "шпигунським кораблем" Росії. Це обладнання було нетиповим для торгівельного судна та споживало надто багато електроенергії від суднового генератора, що призводило до частих відключень електрики.

Інші джерела повідомили виданню, що аналогічне обладнання було встановлено і на іншому танкері – Swiftsea Rider – з того самого кластеру власників, який зараз перебуває під санкціями Великобританії.

Eagle S під прапором Островів Кука та Swiftsea Rider під прапором Гондурасу — два з 26 відомих старих танкерів, пов'язаних з Росією та тіньовим судноплавством, у тому числі з двома судноплавними компаніями, на які уряд Великобританії рік тому наклав санкції за "підтримку військової машини Путіна".

Крім того, журналісти змогли ознайомитись із цікавими конфіденційними документами, справжність яких не викликає сумнівів. У цих звітах описано результати перевірки Eagle S, проведеної під час стоянки судна на якорі в данських водах, які свідчать, що технічний стан судна становить загрозу безпеці навколишнього середовища та екіпажу. У звіті також наголошується, що судно погано обслуговується, а екіпаж не дотримується загальноприйнятих нормативних та технічних стандартів.

Крім того, одне з джерел видання повідомило, що на борту Eagle S було виявлено сторонню особу, яка не є членом екіпажу.

Співрозмовники журналістів, які мають відношення до судна, розповіли, що шпигунське обладнання доставили на борт танкера в "величезних валізах" разом із великою кількістю ноутбуків під час заходу судна до портів Туреччини та Росії. Потім це обладнання розмістили на капітанському містку та на "мавпячому острові" (найвищому місці на кораблі). Пізніше більшість обладнання було вивантажено в російському порту для аналізу зібраних даних.

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"Вони стежили за всіма кораблями та літаками ВМС НАТО. У них були всі дані. Вони просто зіставляли свої частоти. Цим керували російські, турецькі та індійські радисти", — розповів один із джерел.

Він також додав, що з борту Eagle S під час проходу судна через протоку Ла-Манш було скинуто у воду "пристрої сенсорного типу".

За словами джерела, екіпаж Eagle S, ймовірно, знав про шпигунську діяльність, "оскільки це неможливо було приховати", але моряки мовчали, бо їхнє життя було під загрозою.

Нагадаємо, у четвер, 25 грудня фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, що належить "тіньовому" російському флоту, за підозрою у пошкодженні підводного електричного кабелю Estlink 2, який з'єднує Фінляндію з Естонією.

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