Напідпитку відправляв солдатів на "м'ясні штурми": у Росії скандал навколо командира (відео)

У Росії розгорівся скандал навколо командира із 25-ї бригади. Родичі загиблих і зниклих безвісти військових звинуватили російського полковника, що він п'яним відправляв солдат на смертельний штурм.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Олександр Коваленко, посилаючись на телеграм-канал ASTRA.

3 вересня 2024 року на каналі з'явилося відео-звернення родичів загиблих і зниклих безвісти військових з 25-ї бригади РФ. Вони заявили, що полковник Олексій Ксенофонтов з позивним "Тигр" у стані алкогольного сп’яніння відправив десятки чоловіків на смертельний штурм.

Російський пропагандист Володимир Соловйов відреагував, назвавши це брехнею та заявив, що українське ЦИПСО нібито через ASTRA поширює фейки, щоб відволікти російське командування. Однак 8 вересня родичі загиблих підтвердили свої звинувачення, звернувшись до Путіна та Слідчого комітету РФ.

"Ксенофонтов - це продукт російської пропаганди. У березні 2024 року він був обраний Соловйовим для презентації образу "комбата-баті", який турбується про підлеглих і користується серед них беззаперечним авторитетом. У документальному фільмі Володимира Соловйова "109-й тиждень СВО" полковник Олексій Ксенофонтов заявив, що «російська армія перемагає ворога на полі бою завдяки силі духу". Фактично російські пропагандисти, які отримують мільярди з російського бюджету, зробили героя зі звичайного м‘ясника, повторивши досвід радянського союзу часів Другої світової", - написав він.

На думку Коваленка, посилення репресій, включаючи реальні тюремні терміни, може мати непередбачувані наслідки для путінської влади.

"Він перебував під командуванням Тигра і, наскільки мені відомо, також потрапив під його "п'яний НАКАЗ" - повідомили ASTRA родичі зниклого військового.

"Соловйов, ви виправдовуєте його, говорите, що він герой Росії, але нас, простих людей, дружин і матерів, звичайних родичів, ви не хочете чути. Він (Ксенофонтов - ред.) жахлива людина. Чому тисячі шукають рідних, чому така кількість безвісти зниклих?", - відповіла пропагандисту мати трьох дітей і дружина загиблого військовослужбовця армії РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на 8 вересня 2024 року втрати окупантів за добу перевалили за 625 тисяч.

П'яним відправляв на "м'ясні штурми": родичі загиблих і зниклих безвісти військових звинуватили російського командира

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