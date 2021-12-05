Напиваються частіше, ніж двічі на місяць: визначено найбільш питущу націю у світі у 2021 році

Напиваються частіше, ніж двічі на місяць: визначено найбільш питущу націю у світі у 2021 році

У пострадянських країнах дослідження не проводили.

Глобальний центр дослідження з наркотиків і алкоголю провів традиційне щорічне опитування щодо вживання алкоголю у різних країнах світу. Як виявилося, найбільш питущою нацією світу у 2021 році були австралійці.

Результати опитування, яке проводилося у 22 країнах світу і на яке відгукнулося понад 30 тисяч осіб, опубліковані на офіційній сторінці Global Drug Survey.

Очолюють алкогольний рейтинг 2021 року жителі Австралії, які напивалися в середньому 27 разів, тобто більш, ніж двічі на місяць. Окрім того, австралійці майже вдвічі перевищили середній світовий показник, який становить 15 разів на рік. Як свідчать результати опитування, у далекій Австралії громадяни дозволяють собі посидіти з випивкою щонайменше двічі на тиждень.

Друге місце у рейтингу за кількістю спожитого алкоголю зайняла Данія, третє — Фінляндія. Замикають п’ятірку громадяни Великої Британії та США.

Фото: скриншот globaldrugsurvey.com

Водночас, дослідження виявило, що докори сумління щодо кількості випитого алкоголю найчастіше відчувають ірландці — приблизно у чверті випадків. При цьому найпоширенішою причиною жалю учасники опитування назвали варіант відповіді “випив занадто багато і занадто швидко”.

На території пострадянських країн дослідження не проводили, тому деякі нації, представники яких у своїх алкогольних вподобаннях відомі не менше, ніж ірландці, до цього рейтингу не потрапили.

Нагадаємо, раніше в Австралії врятували родину мандрівників, яка чотири дні провела в пустелі Сімпсона

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