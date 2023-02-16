Напівголі росіяни бігали у центрі міста під пісні Газманова: у РФ влаштували дивну акцію на підтримку окупантів

Росіяни принесли на дійство плакати із надписами: "Мы помним, ми гордимся, ми - сила", "Ми не бросаем своих".

У Росії провели "цікаву" акцію в честь підтримки російських окупантів. Громадяни країни-агресорки вирішили облитися холодною водою посеред зими на центральній площі, аби показати свою "міць і силу" загарбникам в Україні, яких щодня знищують ЗСУ.

Відео опублікувала кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

На кадрах видно, як на "шоу" росіяни принесли трикольори та плакати із надписами: "Мы помним, ми гордимся, ми сила", "Ми не бросаем своих", а розважалися під пісні пропагандиста путінського режиму, співака Олега Газманова. Свій концерт організатори розпочали піснею "Вперед, Россия". Після цього вийшла ведуча, яка почала говорити маячню про "сильний духом російський народ", "захист Росії", "подвиг окупантів в Україні, які борються за світле майбутнє росіян". Наприкінці відео щасливі напівоголені росіяни зробили "подвиг" - облилися холодною водою.

У якому саме російському місті відбувалося таке "захопливе" дійство - невідомо.

Нагадаємо, по всій Росії від 20 до 24 лютого проведуть акцію "Нашим героям", яку присвятили річниці вторгнення в Україну та російському Дню захисника Вітчизни.

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