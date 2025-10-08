Напруженість між Росією і Заходом посилюється: поблизу Калініграда помітили літак-розвідник США

Літак-розвідник США Boing RC-135 / Фото: Balon Greyjoy Own work CC0 / © wikimedia.org

Реклама

Надсекретний літак-розвідник ВПС США RC-135U Combat Sent, розроблений для збору даних про ворожі радарні системи, був помічений у повітрі поблизу російського Калінінграда. Цей інцидент стався на тлі зростання напруженості між Заходом і Москвою та звинувачень у «гібридній війні» проти Німеччини.

Про це повідомляє Daily Mail.

Місія над Балтикою: відповідь на «дронову війну»

Дані відстеження польотів показали, що RC-135U Combat Sent вилетів з Англії вранці у вівторок, 7 жовтня, пролетів над країнами Балтії та кружляв навколо Калінінграда — російського ексклаву, розташованого між Польщею і Литвою, перш ніж повернутися до Великої Британії. Літак вилетів зі станції Королівських ВПС Мілденголл у Саффолку о 2:32 за східним часом і приземлився о 9:36.

Реклама

Ця місія відбулася наступного дня після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у веденні «гібридної війни» проти Німеччини. Мерц поклав відповідальність на президента Володимира Путіна за вторгнення розвідувальних дронів, які спричинили збої в роботі аеропорту Мюнхена.

«Він веде інформаційну війну проти нас. Він веде збройну війну проти України, і ця війна спрямована проти всіх нас», — заявив канцлер у понеділок, 6 жовтня.

Цей інцидент став останнім у серії ймовірних прольотів безпілотників у повітряному просторі ЄС і країн-членів НАТО. Раніше аеропорти в Данії, Норвегії та Польщі призупиняли рейси через невідомі дрони, а Румунія та Естонія прямо вказували на Росію. Москва, однак, відкинула ці звинувачення.

Combat Sent: що відомо про надсекретний літак-розвідник

ВПС США описують Combat Sent як літак, що надає стратегічну електронну розвідувальну інформацію президентові, міністру оборони, керівникам Міністерства оборони та командувачам театрів бойових дій.

Реклама

«Виявляючи та ідентифікуючи сигнали іноземних військових наземних, морських і повітряних радарів, Combat Sent збирає та докладно вивчає кожну систему, надаючи стратегічний аналіз для військових», — зазначається у повідомленні військового відомства.

Всі літаки RC-135U Combat Sent обладнані для дозаправлення в повітрі, що забезпечує їм практично необмежений радіус дії. Вони оснащені передовими системами зв’язку та навігації, включно з радіостанціями високих, дуже високих та ультрависоких частот, наземним навігаційним радаром, доплерівським пристроєм та інерціальною системою, яка поєднує космічні дані з GPS.

Літаки легко впізнати за їхніми характерними антенними решітками на «підборідді» та закінченнях крил, великими виступами на боках і подовженим хвостом. Екіпаж зазвичай включає двох пілотів, штурмана, двох бортових інженерів, щонайменше 10 офіцерів радіоелектронної боротьби, відомих як «ворони», та додаткових технічних спеціалістів.

Літак записує та аналізує електронні випромінювання від іноземних радарних і комунікаційних систем, що дозволяє аналітикам ідентифікувати та картографувати можливості противника, а також розробляти контрзаходи.

Реклама

Хоча причина й мета вчорашньої місії невідома, FlightRadar24 також зафіксував той самий літак з позивним JAKE37, який вилетів з того ж аеропорту в Англії та кружляв над Калінінградом 2 жовтня — того ж дня, коли дрони з’явилися в Німеччині.

Нагадаємо, в суботу, 4 жовтня, дрони знову паралізували роботу аеропорту Мюнхена. Зупинка призвела до масштабних збоїв у розкладі авіарейсів.