Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Частина оточення Путіна у Кремлі хотіла б його відсторонення від влади, тож тепер будь-який прояв слабкості з боку російського президента може стати для нього фатальним.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на політичних експертів.

Зокрема, колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що припинення війни в Україні без досягнення тих цілей, які були заявлені раніше, небезпечне особисто для Путіна.

«Здатись і погодитися на перемир’я дуже складно тому, хто розв’язав війну з величезною кількістю жертв. Йому доведеться замислитись, що скажуть матері загиблих солдатів», — зазначив дипломат.

На думку президентки Центру аналізу європейської політики Аліни Полякової, Путін не зацікавлений у припиненні війни, бо будь-яке перемир’я без перемоги виставить його слабким.

«В оточенні Путіна багато людей, які хочуть його відходу. І як тільки він виявить слабкість, його правління буде закінчене», — зауважила експертка.

Хоча у Кремлі не перестають заявляти, що Росія може «воювати вічно», економіка держави-агресорки зазнає дедалі тяжчих втрат.

Серед можливих сценаріїв — емісія грошей, зростання інфляції, скорочення соцвитрат та перехід від добровільного набору на фронт до примусової мобілізації. Це, на думку аналітиків, призведе до ще більшої внутрішньої напруги, яка уже тепер зростає в російському суспільстві.

Видання пише, що багато росіян не поділяють одержимості Путіна «знищенням України» за будь-яку ціну. Символом прихованого протесту стали затримання вуличних музикантів, які виконували пісні, заборонені режимом, включаючи композицію «Лебедине озеро» репера Noize MC — про смерть диктатора.

Професор університету Чикаго Костянтин Сонін порівняв сучасну Росію з Німеччиною 1918 року, яка програла війну, незважаючи на відсутність ворогів на своїй території.

«Цього краху зараз не відбувається. Але рано чи пізно такі речі завжди трапляються», — заявив він.

Нагадаємо, раніше політичний оглядач Віталій Портников висловив думку, що навіть якщо Путін і розглядає можливість припинення вогню, він провоює ще 2–3 роки, аби показати, що це рішення є його власним.