ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
814
Час на прочитання
2 хв

Напруга у Кремлі: оточення Путіна бажає його відходу — WSJ

У Кремлі не перестають заявляти, що Росія може «воювати вічно», але економіка держави-агресорки зазнає дедалі тяжчих втрат.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Частина оточення Путіна у Кремлі хотіла б його відсторонення від влади, тож тепер будь-який прояв слабкості з боку російського президента може стати для нього фатальним.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на політичних експертів.

Зокрема, колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що припинення війни в Україні без досягнення тих цілей, які були заявлені раніше, небезпечне особисто для Путіна.

«Здатись і погодитися на перемир’я дуже складно тому, хто розв’язав війну з величезною кількістю жертв. Йому доведеться замислитись, що скажуть матері загиблих солдатів», — зазначив дипломат.

На думку президентки Центру аналізу європейської політики Аліни Полякової, Путін не зацікавлений у припиненні війни, бо будь-яке перемир’я без перемоги виставить його слабким.

«В оточенні Путіна багато людей, які хочуть його відходу. І як тільки він виявить слабкість, його правління буде закінчене», — зауважила експертка.

Хоча у Кремлі не перестають заявляти, що Росія може «воювати вічно», економіка держави-агресорки зазнає дедалі тяжчих втрат.

Серед можливих сценаріїв — емісія грошей, зростання інфляції, скорочення соцвитрат та перехід від добровільного набору на фронт до примусової мобілізації. Це, на думку аналітиків, призведе до ще більшої внутрішньої напруги, яка уже тепер зростає в російському суспільстві.

Видання пише, що багато росіян не поділяють одержимості Путіна «знищенням України» за будь-яку ціну. Символом прихованого протесту стали затримання вуличних музикантів, які виконували пісні, заборонені режимом, включаючи композицію «Лебедине озеро» репера Noize MC — про смерть диктатора.

Професор університету Чикаго Костянтин Сонін порівняв сучасну Росію з Німеччиною 1918 року, яка програла війну, незважаючи на відсутність ворогів на своїй території.

«Цього краху зараз не відбувається. Але рано чи пізно такі речі завжди трапляються», — заявив він.

Нагадаємо, раніше політичний оглядач Віталій Портников висловив думку, що навіть якщо Путін і розглядає можливість припинення вогню, він провоює ще 2–3 роки, аби показати, що це рішення є його власним.

Дата публікації
Кількість переглядів
814
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie