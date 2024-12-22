Напружена атмосфера в ЄС: Шольц гаркнув на Дуду через заморожені активи РФ

Російські заморожені активи стали предметом суперечки між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою під час зустрічі лідерів ЄС цього тижня.

Про це пише Financial Times.

У середу ввечері лідери зібралися в будинку генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі. Президент Польщі під час обговорення підтримки України закликав ЄС конфіскувати заморожені російські активи на суму 260 мільярдів євро та спрямувати їх на допомогу Києву. Цю ініціативу підтримують США та Велика Британія, тоді як Німеччина, Франція та Італія виступають проти.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, звертаючись до президента Польщі Анджея Дуди, різко заявив: "Ви не розумієте, як це вплине на стабільність наших фінансових ринків. Ви навіть євро не використовуєте!" Про це повідомили три різні джерела. Польща дійсно не перейшла на євро, продовжуючи користуватися національною валютою – злотим.

Після вторгнення в Україну Захід заморозив російські активи на суму близько $300 млрд, переважно цінні папери та валютні депозити, більшість з яких розміщені в країнах ЄС.

Нагадаємо, за відкритою інформацією, на балансі Euroclear нині – 192 млрд євро активів російського Центробанку. ЄС шукає правові механізми для подальшого поводження з цими заблокованими ресурсами, а також із нарахованими на них відсотками, обсяг яких за минулі два роки сягнув 5 млрд євро.

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