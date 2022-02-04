Напруженість на Балканах: США та НАТО озброюють Хорватію, Росія і Китай — сербів

Напруженість на Балканах: США та НАТО озброюють Хорватію, Росія і Китай — сербів

Сербія і Хорватія, які воювали між собою у 1990-х, включилися в міні-гонку озброєнь.

На тлі зростання напруженості у Європі, Сполучені Штати доправили до Хорватії два військових гелікоптери Black Hawk (Чорний яструб — Ред.).

Про це пише Іndependent.

У виданні звернули увагу, що Хорватія включилася в міні-гонку озброєнь із сусідньою Сербією — союзницею Росії на Балканах.

Посольство США в столиці Хорватії заявило, що подаровані багатоцільові гелікоптери сприятимуть зростанню обороноздатності країни та військової готовності на підтримку НАТО.

"Black Hawk забезпечують можливості для цілої низки можливих місій, від спеціальних операцій до тактичного перевезення військ та повітряної медичної евакуації", — розповів тимчасовий повірений у справах США Марк Флемінг.

Він наголосив, що Хорватія заслужила репутацію відданого союзника НАТО.

Минулого місяця Хорватія уклада угоду зі США про закупівлю 89 бойових машин Bradley. Загреб як член НАТО планує сформувати піхотну бригаду. Хорватія минулого року також погодила закупівлю у Франції 12 винищувачів Rafale.

Сербія, яка була у стані війни з Хорватією у 1990-х роках і підтримала сепаратистське утворення "Серська Крайна" на сході Хорватії, останнім часом озброюється переважно російськими та китайськими військовими літаками, безпілотниками та зенітними системами.

За останні місяці Росія передала Сербії 30 бойових танків і 30 БТР. Белград також нещодавно придбав складні російські системи протиповітряної оборони "Панцир", а також ударні та транспортні гелікоптери та китайські безпілотники.

Незважаючи на те, що Сербія офіційно прагне членства в ЄС, Белград відмовляється повністю узгодити свою зовнішню політику з Брюсселем і паралельно працює над зміцненням відносин з Росією та Китаєм.

Раніше президент та прем'єр Хорватії посварилися через Україну. Президент Хорватії Міланович назвав візит прем’єра Пленковича до України "шарлатанством".

Президент Хорватії Міланович назвав візит прем’єра Пленковича до України "шарлатанством". Потім Зоран Міланович виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО. Крім того, він заявив, що Україні не місце в НАТО , і назвав події Революції Гідності "переворотом".

, і назвав події Революції Гідності "переворотом". За зухвалі заяви президента просив вибачення прем'єр Пленкович.