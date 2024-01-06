Напруженість перед виборами зростає: у Бангладеш внаслідок підпалу потяга є загиблі

Внаслідок підпалу поїзда в Бангладеш загинуло 4 людини. Це посилило напруженість в країні напередодні виборів, які мають пройти у неділю, 7 січня.

Про це пише Sky News.

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У п'ятницю, 5 січня, пожежа охопила чотири вагони Бенаполського експресу, що прямував до Дакки. Внаслідок цього 8 людей отримали поранення. У суботу поліція повідомила, що невідомі палії також атакували щонайменше п'ять початкових шкіл, включаючи чотири кабіни для голосування, на північному сході країни.

Опозиція звинуватила у підпалі правлячу партію. Як відомо, Націоналістична партія Бангладеш (BNP) вдруге бойкотує загальні вибори, називаючи недільне голосування фіктивним захопленням влади прем'єр-міністркою Шейх Хасіною.

"Розслідування триває, але, схоже, поїзд було навмисно підпалено", – заявив представник залізничної поліції Фердус Ахмед.

Раніше у Бангладеш стався вибух на кисневому заводі, є жертви.

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