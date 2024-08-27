Напруження між ФСБ та Генштабом заважає діям РФ у Курській області - генерал США

Генштаб РФ не прагне направити на допомогу солдатів у Курську область.

Росіяни не можуть ефективно відреагувати на операцію ЗСУ в Курській області через напружені відносини між Генштабом ЗС РФ та Федеральною службою безпеки.

Про це у написав екскомандувач армією США у Європі Бен Ходжес у колонці для РБК-Україна.

За його словами, реакція РФ на операцію ЗСУ у Курській області демонструє заплутану, неефективну російську систему командування та контролю.

"Я не думаю, що проведення великомасштабних операцій є основною компетенцією ФСБ, як було продемонстровано два з половиною роки тому. Отже, суміш ФСБ, Генерального штабу, Росгвардії та МВС/Прикордонних військ не є ідеальною структурою командування та контролю", - зазначив Ходжес.

За його словами, судячи з напруги під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, зараз Генштаб не прагне направити на допомогу солдатів у Курську область.

Крім того, в окупантів можуть виникати проблеми з логістикою, оскільки їм потрібно перекинути значні сили на відстань понад 700 кілометрів.

"На мій власний досвід, коли я був командиром бригади в 101-й повітряно-десантній дивізії, нам постійно не вистачало вантажного транспорту. Справа в тому, що ні в кого, навіть у росіян, немає достатньої кількості вантажівок для великих переміщень у стислий термін", - розповів генерал.

Тому підготовка вантажівок та поїздів для перекидання військ зі східної частини України до Курської області триватиме кілька днів або навіть тижнів, як тільки росіяни побачать таку потребу.

"Я вважаю, що мине як мінімум ще тиждень, перш ніж ми почнемо бачити наслідки для російських операцій на сході", - додав Ходжес.

Додамо, експерт оцінив як далеко ЗСУ просунулися в Курській області.

Читайте також: