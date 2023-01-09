Напруження зростає: до зони протиповітряної оборони Тайваню залетіли 28 китайських літаків

У понеділок, 9 січня, Тайвань засудив Китай за проведення своїх других військових навчань навколо острова менш ніж за місяць. А міністерство оборони Тайваню заявило, що за попередні 24 години воно виявило 57 китайських літаків і чотири військово-морських судна, що діяли навколо острова, зокрема 28 літаків, які залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Про це пише Reuters.



Деякі з 28 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний буфер між двома сторонами. Серед літаків були винищувачі, а два ядерних бомбардувальники пролетіли на південь Тайваню.

Командування армії Китаю заявило в неділю пізно ввечері, що його сили організували "спільне патрулювання бойової готовності і реальні бойові навчання" в морському і повітряному просторі навколо Тайваню, зосередившись на наземних ударах і морських атаках.



Згідно із заявою Китаю, метою навчань була перевірка спільних бойових можливостей і "рішуча протидія провокаційним діям зовнішніх і сепаратистських сил, що виступають за незалежність Тайваню".

Ескалація між Китаєм і Тайванем

2022 року напруження між Китаєм і Тайванем знову загострилося. Приводом став візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань.

Джо Байден наголосив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. У Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Комуністичний уряд континентального Китаю вважає острів Тайвань своєю територією. КНР регулярно здійснює провокативні місії зі зближенням військових літаків та кораблів до острова. Останніми роками це вже стало звичним явищем. Метою цих вильотів Тайвань називає спроби виснажити сили острова і перевірити реакцію.

"Подратувати" Китай: на Тайвань знову прибули американські сенатори

Читайте також: