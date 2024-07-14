"Напруженості немає": Лукашенко наказав відвести війська від кордону з Україною

Білорусь відводить війська на південних кордонах у місця постійної дислокації.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддав наказ про виведення білоруських військ від кордону з Україною, оскільки напругу в регіоні було усунуто.

Про це повідомило білоруське державне агентство BELTA.

Лукашенко повідомив, що напруженість на кордоні з Україною було усунуто після нещодавньої значної ескалації ситуації, на яку білоруська сторона була змушена реагувати.

"Після нашої певної роботи українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели і взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону", — заявив Лукашенко.

За його словами, у країні "немає жодних ускладнень з українцями".

Крім того,у Міноборони Білорусі заявили про негайне відведення військ на південних рубежах у місця постійної дислокації.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що такі заяви диктатора РБ – це продовження інформаційного впливу, який здійснює Білорусь, підігруючи Росії, та й "загалом намагаючись демонструвати свою військову активність".

"Самі створили загрозу і самі її зняли", – додав він.

Нагадаємо, 9 липня в Білорусі на полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільних антитерористичних навчань із Китаєм "Атакуючий сокіл".

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