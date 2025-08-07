ТСН у соціальних мережах

Напис "Слава УПА" з’явився на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії в Польщі

Пам’ятник у польському селі було встановлено минулого року і досі він не був об’єктом вандалізму.

напис на пам'ятнику

Пам'ятник жертвам Волинської трагедії розмалювали

У польському селі Домоставі Підкарпатського воєводства на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії невідомий чоловік, якого зафіксувала камера спостереження, намалював червоно-чорний прапор та зробив провокаційний напис «Слава УПА».

Про це повідомляє Radio Rzeszów.

Місцева поліція проводить розслідування, з’ясовуючи обставини цього інциденту.

За пам’ятником ведеться відеоспостереження — на записі видно, що зловмисник приїхав на велосипеді та мав із собою рюкзак.

Цей пам’ятник було встановлено минулого року і досі він не був об’єктом такого вандалізму.

Щоправда, як відзначає польське видання, зовнішній вигляд пам’ятника викликав суперечливі відгуки — насамперед через розташовану в центрі композицію з тризубими вилами, на яких нанизане тіло дитини.

Нагадаємо, раніше депутат польського Сейму Роман Фріц порівняв привітання «Слава Україні!» з нацистським гаслом.

