- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
Напис "Слава УПА" з’явився на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії в Польщі
Пам’ятник у польському селі було встановлено минулого року і досі він не був об’єктом вандалізму.
У польському селі Домоставі Підкарпатського воєводства на пам’ятнику жертвам Волинської трагедії невідомий чоловік, якого зафіксувала камера спостереження, намалював червоно-чорний прапор та зробив провокаційний напис «Слава УПА».
Про це повідомляє Radio Rzeszów.
Місцева поліція проводить розслідування, з’ясовуючи обставини цього інциденту.
За пам’ятником ведеться відеоспостереження — на записі видно, що зловмисник приїхав на велосипеді та мав із собою рюкзак.
Цей пам’ятник було встановлено минулого року і досі він не був об’єктом такого вандалізму.
Щоправда, як відзначає польське видання, зовнішній вигляд пам’ятника викликав суперечливі відгуки — насамперед через розташовану в центрі композицію з тризубими вилами, на яких нанизане тіло дитини.
Нагадаємо, раніше депутат польського Сейму Роман Фріц порівняв привітання «Слава Україні!» з нацистським гаслом.