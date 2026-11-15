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Написи «Слава УПА» на пам’ятниках у Польщі: поліція затримала 17-річного українця і розкрила слід РФ
У Польщі розшукують зловмисників, які розмалювали два пам’ятники у Варшаві. Одного підозрюваного — 17-річного українця — вже затримали в Гданську.
У Польщі розгорівся скандал через серію провокаційних написів «Slava UPA» на історичних пам’ятниках у Варшаві та інших містах. Поліція вже затримала першого підозрюваного, а розслідування вивело на слід можливих замовників, які шукали виконавців через Telegram і обіцяли їм сотні доларів.
Про деталі розслідування повідомляє польське видання RMF24.
Написи «Slava UPA» у Варшаві: які пам’ятники розмалювали вандали
Як повідомляє RMF24, чергові випадки наруги над історичними пам’ятниками зафіксували у Варшаві. Написи «Slava UPA» з’явилися одразу на двох знакових монументах:
на пам’ятнику Героям гетто біля Музею історії польських євреїв POLIN;
на пам’ятнику Солдатам 1-ї армії Війська Польського у Сквері політичних в’язнів сталінізму.
За словами молодшого аспіранта Столичної комендатури поліції Бартломєя Снядали, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та криміналісти.
«Коли зловмисників буде встановлено та затримано, тоді можна буде сказати більше. Наразі поліцейські проводять заходи, спрямовані на їхнє затримання», — повідомив речник поліції.
Асоціація «Єврейський історичний інститут у Польщі» засудила дії вандалів і наголосила, що йдеться не про поодинокі випадки.
«Це ганебний напад на пам’ять про жертв Голокосту та героїв єврейського опору. Подібні акти вандалізму зафіксовано на 11 пам’ятниках у 4 польських містах», — заявили в Асоціації у соцмережах.
500 доларів за написи на пам’ятниках: кого затримали у Гданську
Раніше схожі провокації зафіксували у польському Тримісті — агломерації Гданська, Сопота та Гдині. Там написи «Slava UPA» виявили на семи об’єктах, зокрема на Пам’ятнику морській Польщі у Сквері Костюшка та Пам’ятнику виселеним гдинянам.
У межах розслідування поліція Гданська затримала 17-річного громадянина України. Юнака підозрюють у пошкодженні пам’ятників та пропаганді тоталітарного ладу.
Як з’ясувало видання Trójmiasto.pl, виконавців могли залучати через Інтернет. В одному з Telegram-каналів невідомі пропонували 500 доларів за нанесення провокаційних написів і розклеювання QR-кодів на монументах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Варшаві невідомі червоною фарбою нанесли написи «Slava UPA» на два пам’ятники — героям Варшавського гетто та солдатам 1-ї армії Війська Польського. В українському посольстві припустили, що інцидент може бути російською провокацією, спрямованою на погіршення відносин між Україною та Польщею.