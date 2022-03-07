Наразі Європа не зможе зупинити продаж російського газу і нафти – Джонсон

Британський прем'єр підкреслив, позбавитися від залежності російських нафтопродуктів та газу нині є головним завданням для ЄС.

Незважаючи на заклики, Європа не зупинить закупівлю та споживання російського газу та нафти.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Британії Борис Джонсо під час пресконференції з прем’єрами Нідерландів та Канади.

Джонсон наголосив, що Британія не має залежності від російської нафти та газу, на відміну від інших європейських країн, однак він все одно підтримує позицію колег, які вирішили вивести закупівлю нафти й газу з-під санкцій. Окрім цього, британський прем'єр підкреслив, позбавитися від залежності російських нафтопродуктів та газу нині є головним завданням для ЄС.

"Ми маємо розуміти, що неможливо за одну ніч позбавитися залежності від нафти і газу, навіть від російського. Жодна країна не може цього зробити. У Британії ця проблема менша, але всі країни в різному становищі...Має бути перехідний період, ми маємо шукати постачальника і шукати заміну (нафти і газу)", - сказав прем’єр Британії.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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