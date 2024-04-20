Нардеп розвіяв основні "міфи" щодо голосування в Конгресі за допомогу Україні

Існують певні міфи щодо піврічної історії з затягуванням голосування за допомогу Україні. На них є чіткі відповіді.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк.

Сьогодні, 20 квітня, народний депутат присутній під час розгляду пакета допомоги Україні у Палаті. Він поділився ключовими інсайтами:

Чи зробили ми щось не так, що сталася така ситуація?

"Ні, це виключно внутрішня проблема США і поганий збіг обставин для нас (в т.ч. з відставкою попереднього спікера) і перебігом виборчої кампанії".

Чи США спеціально затягувати час з допомогою під щось?

"Ні, це чергова теорія змови. Просто як раз теж саме багато обставин склалися, які дали нарешті проголосувати пакет".

Чи був маленький шанс переконати найбільш ультраправих не валити допомогу?

"Ні, всі з ким говорив впевнені, що шансу такого не було. А дуже мала перевага у республіканців робить думку кожного в середині партії важливою".

Чи є сьогодні ризик провалу?

"Ні, все буде більше ніж добре. Я думав що встигну подивитися вживу тільки на голосування Палати, а виявляється ще і Сенату (перше)".

Чи означає це, що ось зараз вже все ок у нас в США?

"Ніііііііі! Звичайно багато залежить від перебігу виборів, але вже зараз треба готуватися, що далі так просто не буде і більше працювати з Конгресом як це робить Ізраїль (правда вони вибудовували роботу 50 років)".

"Взагалі останній пункт – це окрема розмова", – підсумував Железняк.

Раніше у Білому домі відповіли, коли Україна отримає перші постачання зброї.

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