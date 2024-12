Наречена одягла весільну сукню на похорон коханого, який загинув за тиждень до весілля – фото

У Мексиці вбита горем наречена прийшла на похорон свого майбутнього чоловіка у весільній сукні.

Про це повідомляє Need To Know.

Бренда Есмеральда повинна була вийти заміж за свого обранця в суботу, 14 грудня. Але всього за тиждень до їхнього весілля Інес де Хесус потрапив під машину і загинув.

Спустошена Бренда стояла перед його труною на похороні у своїй білій весільній сукні. Інес був похований у своєму весільному костюмі.

Чоловік загинув за тиждень до весілля / Фото: Jam Press

Інес помер 6 грудня. Його смерть шокувала всю громаду в районі Санта-Марія-Акуітлапілько, що в Тлакскалі. Він переходив дорогу Пуебла-Тлакскала, коли його, як стверджується, збив транспортний підрозділ Blue Arrow. 30-річний чоловік загинув на місці.

Водій транспортного засобу зник із місця події. Прагнучи відновити справедливість, мешканці стали на дорозі, де сталася аварія, і чекали, поки проїде той самий транспортний засіб. Коли він проїхав, вони зупинили його і закликали водія та пасажирів вийти на дорогу. Вони перевернули транспортний засіб і підпалили його.

Чоловік загинув за тиждень до весілля / Фото: Jam Press

Протягом останніх декількох днів Blue Arrow призупинила свої послуги в цьому районі з міркувань безпеки перед обличчям погроз з боку громади. Компанія громадського транспорту вимагає від місцевої влади гарантувати безпеку своїх транспортних засобів, водіїв і пасажирів. Вони заявили, що смерть Інеса була нещасним випадком.

Похорон відбувся 8 грудня в церкві в Акуитлапілько.

Чоловік загинув за тиждень до весілля / Фото: Jam Press

Нагадаємо, у Львові невістка не запросила свекруху на кладовище і поплатилась за це. Невістка стверджувала, що свекруха образилась на неї і тому викликала поліцію.

Читайте також: