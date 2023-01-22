Наречена розмішала чай не тією ложкою та померла: сумна історія про молодят, які так і не одружилися

Джесс Прінслу померла після того, як її бойфренд Крейг Маккіннон освідчився їй під час подорожі Південною Африкою.

24-річна британка Джесс Прінслу померла через гостру реакцію організму на молоко. Вона розмішала чай ложкою, на якій були залишки лактози.

Про це пише Mirror.

Джесс страждала на харчову алергію, а саме, на молочні продукти. Під час обіду зі своїм коханим дівчина розмішала чай ложкою, на якій були залишки лактози – молочного цукру – вуглеводу групи дисахаридів, що міститься в молоці та молочних продуктах. За кілька секунд у Джесс настала анафілаксія – потенційно смертельна реакція, яка спричинила набряк слизової оболонки гортані та різке зниження кров'яного тиску. Дівчина померла в лікарні наступного дня, напередодні Нового року.

Фото: facebook Jess Kirsten Prinsloo

Додому з Південної Африки Крейг повернувся з прахом своєї коханої.

Наречені познайомилися в університеті в 2019 році, а після карантину в 2021 році почали жити разом.

Фото: facebook Jess Kirsten Prinsloo

Лікар Джесс повідомив, що дівчина страждала на алергію з дев’ятимісячного віку. Вперше від анафілактичного шоку її врятували у 18 років. Тоді дівчина спробувала індійську страву каррі, одним з інгредієнтів якої було молоко.

Додамо, що накопичення лактози в організмі людини, яку в народі називають "молочний цукор", викликає серйозні ускладнення. Тим, у кого вона діагностована, варто бути обережними.

Лактоза міститься не лише в молоці та кисломолочних продуктах, а й в м'яких та твердих сирах, пахті, вершковому маслі.

Якщо ж ви маєте проблеми з засвоєнням лактози, експерти радять надавати перевагу молочним продуктам без лактози.

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