Наречена штрикнула коханого ножем у шию під час суперечки про місце святкування весілля – фото

У США наречену звинувачують у тому, що вона вдарила ножем свого хлопця після суперечки про місце проведення весілля.

Про це повідомляє Daily Star.

Кайлі Брантнер із Вісконсину звинувачують у нанесенні побоїв і необережних тілесних ушкоджень після суперечки, яка закінчилася тим, що її партнер лежав на підлозі з ножовим пораненням в шию.

29 січня поліція прибула на виклик про побутовий інцидент, пов'язаний з повідомленням про ножове поранення в житловому будинку. Копи виявили чоловіка на підлозі, який притискав рушник до лівої сторони шиї. Один з офіцерів повідомив, що Брантнер стверджувала, що суперечка почалася через те, чи можна використовувати їхній будинок як місце проведення весілля.

У звіті про арешт з'ясувалося, що раніше в той же день Брантнер і її наречений обмінювалися повідомленнями про його матір і потенційні весільні плани.

Однак ця розмова переросла в суперечку, і коли Кайлі повернулася додому з роботи, щоб продовжити дискусію, ситуація набула насильницького характеру. Жінка зі страху взяла ніж, коли ситуація загострилася, і коли її хлопець підійшов до неї, вона вдарила його ножем.

Детектив заявив, що хлопець стверджував, що Брантнер була першою, хто застосував фізичну силу під час їхньої розмови, і що він намагався вийти з ситуації, що склалася.

Чоловік повідомив, що відчув біль, коли намагався втекти через задні двері будинку, помітивши, що у Кайлі був ніж, згідно з даними поліції.

Кайлі Брантнер / Фото: Brookfield Police Dept.

Як повідомляється, Брантнер сказала детективу на місці події, що вона залишилася на дивані після інциденту, щоб уникнути звинувачень у втечі з місця події. Влада підтвердила, що жінка була заарештована на підставі доказів і свідчень, отриманих на місці події.

22-річна дівчина вперше постала перед судом в окрузі Вокеша 31 січня, і її справа має бути розглянута в четвер, 13 лютого.

Нагадаємо, пасажир напав на стюардесу, відчинив аварійний вихід і вистрибнув з літака. Чоловік шокував витівкою просто перед зльотом повітряного судна.

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